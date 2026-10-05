Hallado el cuerpo sin vida del joven desaparecido en Aguilar de Campoo

La Guardia Civil localizaba hoy a las 14:30 horas el cuerpo sin vida del joven desaparecido el domingo por la tarde en Aguilar de Campo. La Guardia Civil de Palencia tenía conocimiento esta madrugada de la desaparición de un vecino mayor de edad de la localidad de Aguilar de Campoo. Desde ese momento, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió el dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana, USECIC, SEPRONA, participando también un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, PEGASO y el equipo ROCA.

En torno a las 14:30 horas esta persona fue localizada sin vida en las inmediaciones del Cañón de la Horadada. Desde Guardia Civil queremos recordar la importancia de comunicar a la mayor brevedad cualquier posible desaparición, tanto de menores de edad como de mayores, no siendo necesario esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Los primeros momentos son de gran importancia para poder localizar a un desaparecido con vida, pudiendo además establecer una zona de búsqueda mucho más reducida y precisa