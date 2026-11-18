La Diputación de Palencia ha iniciado el último curso de la programación de 2026 de la Escuela de Empresarios y Emprendedores, una formación dirigida al sector hostelero que lleva por título ‘La hostelería y los camareros como anfitriones excelentes del turista’ y que cuenta con 14 participantes.

La acción formativa, solicitada por la Asociación Hostelería Palencia dentro de la convocatoria del programa, se desarrolla en la modalidad de formación a la carta, que permite adaptar los contenidos a las necesidades concretas de las empresas y los sectores profesionales. Las sesiones tienen lugar los días 17, 23 y 24 de noviembre, con una duración total de 21 horas, y están impartidas por Javier San Segundo.

El curso tiene como objetivo mejorar la preparación de los profesionales de la hostelería para convertirlos en excelentes anfitriones de los turistas, reforzando la calidad del servicio y la experiencia del cliente.

La programación de este año ha abordado distintas necesidades del tejido empresarial y profesional de la provincia, con formación en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a los negocios, la automatización de procesos, la consolidación de proyectos emprendedores en el medio rural, el sector agroalimentario y la mejora de las competencias profesionales.

Entre las acciones desarrolladas figuran también cursos especializados en apicultura, despiece de actividades cárnicas y climatización, entre otros.

La Escuela de Empresarios y Emprendedores es un programa de la Diputación que busca impulsar la iniciativa empresarial, favorecer la creación y consolidación de negocios, mejorar la cualificación profesional y reforzar la competitividad del tejido productivo, especialmente en el medio rural. Para ello, combina formación específica con acciones a la carta, diseñadas a partir de las necesidades planteadas por empresas, autónomos y asociaciones de la provincia