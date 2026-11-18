‘Diapasión’ el Festival Internacional de Guitarra de Palencia celebrará su vigésimo cuarta edición del 20 al 29 de noviembre con una programación que incluye un amplio repertorio y más conciertos en la provincia. La cita, enmarcada dentro de la programación del Otoño Cultural, está organizada por la Asociación Musical Calandria de la mano de su director artístico Carles Pons y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palencia.

Esta mañana ha sido presentado en rueda de prensa en la Casa Consistorial por parte del concejal de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, Francisco Fernández y su promotor, quienes puntualizaron que las entradas de la capital pueden adquirirse en las taquillas del teatro, así como en la web www.teatroprincipaldepalencia.es a un precio único de diez euros. Por su parte las de Paredes de Nava serán a cinco euros.

Concretamente, la programación dará comienzo en Paredes de Nava y Husillos los días 20 y 21 de noviembre, respectivamente, con el Dúo El Tango, integrado por Orlando di Bello (Bandoneón) y Carles Pons (Guitarra) que presentará el espectáculo ‘Historias del Tango’. Ya los días 28 y 29 de noviembre el Auditorio Municipal de Guardo, con la colaboración de AMGu, acogerá a las 20:30 h a Christian Lavernier y al Dúo de Guitarras ‘Twelve Strings Enrique Muñoz’.

Por su parte, el Teatro Principal de la capital palentina se convertirá en escenario de las tres citas centrales. La primera de ellas será el viernes 27 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, con ‘Nylon and Steel Experience’, un viaje por el mundo de la guitarra que abarca desde lo clásico hasta lo moderno, y desde el pop hasta el jazz. La suavidad de las cuerdas de nailón se fundirá con la sonoridad nítida y potente de las cuerdas de acero, creando una experiencia única que logrará conectar emocionalmente con el público. El dúo esta integrado por Roberto Fabbri, artista de Sony reconocido internacionalmente como uno de los máximos exponentes de la guitarra clásica contemporánea italiana y, Fabio Macera, guitarrista de pop; ambos ejercen la docencia en conservatorios estatales de Italia. Tocarán un reportorio muy amable con bandas sonoras de cine, así como obras de Carlos Santana.

El sábado, 28 de noviembre, también a las 20:30 horas, llegará el turno de ‘Trío+1’ formación surgida en el Conservatorio Profesional de Música de Palencia. El conjunto que sustituye al habitual violonchelo por el contrabajo, es capaz de hermanar el gran repertorio clásico con lenguajes de fusión y músicas populares. Todo ello, de la mano de Surem Danelyan (violín); Alicia Santos (violín); Artila Toth (viola); Beatriz Pérez (contrabajo) y Carles Pons (Guitarra).

La clausura tendrá lugar el domingo 29 de noviembre, a las 19 horas, con la tradicional Gala de la Guitarra, dividida en dos propuestas. En la primera, el guitarrista, concertista y compositor Christian Lavernier presentará ‘The Circular Sound’. La segunda parte de la gala reunirá al guitarrista Sergio Fabián Lavia y a la flautista Dilene Ferraz con ‘Acústica Latina’. La música de este dúo refleja la riqueza cultural de Argentina y Brasil. El programa incluye músicas propias, músicas del género popular (tango, bossa rova…) y músicas de autores de la tradición más culta como Héctor Villa Lobos Astor Plazzolla. Símbolos de dos culturas donde la oposición y el contraste conviven con la complementariedad y la complicidad.