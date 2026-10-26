La Diputación publica la convocatoria del Fondo de Cohesión Territorial 2026 para financiar inversiones y mejorar los servicios municipales en los pueblos de hasta 1.000 habitantes con una inversión de 1,8 millones

La Diputación de Palencia ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de peticiones de inclusión de inversiones en el Programa de Subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León para 2026, dirigida a los municipios de la provincia con una población inferior o igual a 1.000 habitantes.

El programa contempla una inversión total de 1.815.663, distribuida entre las aportaciones de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia y los ayuntamientos beneficiarios, conforme a los importes asignados a cada entidad local en la orden de la Consejería de Presidencia de 22 de abril de 2026.

La financiación corresponde en un 50 % a la Junta de Castilla y León, un 25 % a la Diputación de Palencia y el 25 % restante a los ayuntamientos. De acuerdo con el anexo de la convocatoria, la aportación autonómica asciende a 907.831,87 euros, la provincial a 453.915,57 euros y la municipal a 453.916,30 euros.

Un fondo para el reequilibrio territorial. La convocatoria se enmarca en el convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia para la gestión de una parte del Fondo de Cohesión Territorial, cuya adenda se firmó en Valladolid el pasado mes de septiembre. En el acto participaron la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, el consejero de la Presidencia de la Junta y los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León.

El Fondo de Cohesión Territorial tiene como finalidad contribuir al reequilibrio territorial y favorecer la igualdad de oportunidades entre los municipios de la Comunidad. Su fórmula de reparto incorpora criterios como la tasa de paro y la tasa de despoblación, con el objetivo de tener en cuenta las circunstancias y necesidades de cada territorio.

En el marco de la firma de la adenda, Ángeles Armisén señaló que estos criterios suponen para la provincia de Palencia un 19 % más de recursos respecto a la cantidad que le correspondería mediante la financiación ordinaria.

La adenda también contempla la aplicación del silencio administrativo positivo para agilizar la tramitación de los expedientes y la actualización económica del fondo en la misma medida que el Fondo de Cooperación Local Ordinario.

Actuaciones subvencionables. Las ayudas están destinadas a financiar gastos de inversión de las entidades locales y tienen como finalidad favorecer el empleo, mejorar y equilibrar las condiciones de vida de las personas residentes en los municipios beneficiarios y garantizar y modernizar los servicios públicos locales.

Las actuaciones subvencionables deberán encuadrarse en alguna de estas categorías:

• Infraestructuras y equipamientos vinculados a los servicios municipales mínimos y obligatorios.

• Infraestructuras y equipamientos de otros servicios de interés comunitario local prestados por las entidades locales.

Las inversiones deberán cumplir las condiciones establecidas en las bases reguladoras y en la convocatoria, incluida la disponibilidad de los terrenos o inmuebles necesarios para su ejecución. Asimismo, deberán ser contratadas dentro del ejercicio presupuestario correspondiente y ejecutadas por los ayuntamientos beneficiarios.

Presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta 24 de noviembre.

Las solicitudes deberán tramitarse a través del registro telemático de la Diputación de Palencia, mediante el formulario habilitado en la sede electrónica de la Institución provincial.