La Diputación de Palencia mejora de la seguridad y la conectividad de la comarca de La Valdavia con la renovación integral del firme de la carretera PP-2290

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, y la alcaldesa de La Puebla de Valdavia, junto con los alcaldes de Congosto de Valdavia y de la Puebla de Valdavia, han visitado la actuación de refuerzo del firme de la carretera PP-2290 "La Puebla de Valdavia por Villanueva de Abajo a la PP-2291", una intervención ya finalizada que ha supuesto una inversión de 735.777,37 euros. Una actuación cofinanciada con el Fondo de Cooperación Local de la Junta y la Diputación, que ha permitido mejorar la seguridad vial, la comodidad de la circulación y la conexión entre los municipios de la comarca de La Valdavia.

Con esta actuación, la Diputación continúa avanzando en su compromiso de mantener una red provincial de carreteras moderna, segura y adaptada a las necesidades de movilidad del medio rural, favoreciendo la cohesión territorial, la prestación de servicios y el desarrollo económico de los municipios de la provincia.

Más de 11,7 kilómetros de carretera renovados. Las obras, ejecutadas por la empresa Hormigones Sierra, S.L.U., fueron recibidas el pasado mes de mayo y han consistido en el refuerzo del firme de la PP-2290, en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 1+200 y el 12+810, desde el final de la travesía del Barrio de La Puebla hasta el cruce con la PP-2291, además de actuar sobre un tramo de la PP-2295, que conecta Cornoncillo con la PP-2290.

En total, la intervención ha permitido renovar el firme en 11,610 kilómetros de la PP-2290 y otros 146 metros de la PP-2295, mejorando la capacidad portante del pavimento para soportar las cargas del tráfico y proporcionando una superficie de rodadura más uniforme, cómoda y segura para los usuarios.

El proyecto ha incluido el extendido de una nueva capa de aglomerado asfáltico, además de la mejora del firme de la calzada y de los arcenes mediante la retirada de la capa superficial de tierras y vegetación existente en paseos y cunetas.

Una actuación integral para aumentar la seguridad vial. La actuación se ha completado con el reperfilado de cunetas, el recrecido de los paseos con zahorras naturales hasta la nueva rasante del pavimento, el repintado de la señalización horizontal y la mejora del balizamiento, incrementando así las condiciones de seguridad y prolongando la vida útil de la infraestructura.

Aunque el tramo presenta un trazado adecuado al volumen de tráfico que soporta, la renovación del firme permitirá ofrecer mejores condiciones de circulación y una mayor durabilidad de la carretera, reduciendo además las necesidades de conservación a corto plazo.

Más de 21 millones de euros para seguir mejorando la red provincial de carreteras. La actuación en la PP-2290 se enmarca en la estrategia de inversión que la Diputación de Palencia desarrolla de manera continuada para conservar y modernizar una de las competencias más importantes que presta a los municipios.

Entre 2023 y 2026, la Institución provincial habrá gestionado y movilizado más de 21 millones de euros en actuaciones relacionadas con la red de carreteras, una cifra que incluye los grandes contratos de conservación, las obras específicas ejecutadas en distintos puntos de la provincia y los planes plurianuales de mejora, y que se verá incrementada con la modificación de crédito aprobada a comienzos de 2026 para seguir reforzando las inversiones en infraestructuras viarias.

Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora de la PP-4311, la carretera más larga de la red provincial, donde la inversión acumulada alcanza ya los 3,67 millones de euros, reflejo de la apuesta de la Diputación por mantener unas vías modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de los vecinos.

Una red estratégica para vertebrar el territorio. La Diputación de Palencia gestiona una red provincial de más de 1.000 kilómetros distribuidos en cerca de 150 carreteras, una de las más extensas entre las diputaciones españolas, que resulta esencial para garantizar la comunicación entre los municipios, el acceso a los servicios públicos, el transporte escolar y sanitario, la actividad agrícola y ganadera y el desarrollo económico de la provincia.

Por ello, la mejora y conservación de estas infraestructuras constituye una de las principales prioridades del Área de Acción Territorial y uno de los capítulos de inversión más importantes de la Institución provincial.

Durante la visita, la presidenta de la Diputación ha reiterado que invertir en carreteras es invertir en igualdad de oportunidades, porque unas buenas comunicaciones facilitan la vida de quienes residen en los pueblos, mejoran la seguridad de los desplazamientos y favorecen la actividad económica y la fijación de población.

Ángeles Armisén ha subrayado que la Diputación seguirá realizando un importante esfuerzo inversor para mantener una red provincial moderna, segura y de calidad, convencida de que unas buenas infraestructuras son imprescindibles para avanzar hacia una provincia más cohesionada, competitiva y con mayores oportunidades para todos sus municipios.