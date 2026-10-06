La Diputación de Palencia consolida el enoturismo sostenible en el Cerrato con tres nuevos itinerarios temáticos

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por la vicepresidenta primera y alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente Fombellida, y el diputado de Turismo, Francisco Pérez Castrillo, junto a regidores de diversas localidades del Cerrato como son Alba de Cerrato, Baltanás, Dueñas, Quintana del Puente, Torquemada, Venta de Baños, Villamuriel de Cerrato y Villodrigo ha presentado en el Museo del Cerrato de Baltanás los resultados finales del proyecto “Creación de Experiencias, Rutas e Itinerarios de Enoturismo Sostenible en el Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino”. Al acto asistieron también las empresas mentorizadas y los participantes en las distintas actividades del programa.

Esta iniciativa se enmarca en la Actuación 7 («Estrategia-creación de marca, productos y experiencias de turismo enológico sostenible comarca Cerrato Palentino») del Eje 4 («Competitividad») del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) El Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino. Adjudicado a la empresa SINGULAE P&C, S.L. por un importe de 17 545,00 euros, el proyecto da continuidad a las acciones del Área de Trabajo 4 («Productos y experiencias de enoturismo») dentro de la Estrategia de Desarrollo Enoturístico Sostenible del territorio, también realizada en el marco del PSTD.

A través de esta intervención, los participantes han adquirido metodologías para el diseño de productos enoturísticos de alto valor añadido, identificando buenas prácticas e intercambiando conocimientos para coordinar una oferta conjunta. El proyecto ha permitido mentorizar a 10 empresas locales —Bodega Carreprado, Casa de La Ribera, Destiny Bike, El Portal del Cerrato, Hotel La Basílica, La Casona de Villodrigo, Descenso del Arlanzón, Raíces del Cerrato, Bodega Remigio Salas y Bodega Valdesneros— y ha culminado con la creación de un portfolio integrado por tres itinerarios temáticos:

· Itinerario 1: Cerrato subterráneo: Vino, bodegas y memoria patrimonial. Centrado en el patrimonio arquitectónico vinculado a la tradición vitivinícola y sus bodegas subterráneas.

· Itinerario 2: Sabores del Cerrato: Vino, huerta y producto local. Una propuesta gastronómica orientada al maridaje de los vinos de la zona con los productos de proximidad.

· Itinerario 3: Cerrato en movimiento: Enociclismo, riberas y paisaje lento. Enfocado al turismo activo y de naturaleza en torno a los ríos y paisajes comarcales.

Estas rutas estructuradas ofrecen escapadas y experiencias singulares orientadas a reforzar el orgullo de pertenencia local y posicionar la autenticidad del Cerrato Palentino en el mapa del turismo enológico nacional.

El proyecto está financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 14, Inversión 1, Submedida 2 «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino»). Se ejecuta al amparo de la Orden de 11 de abril de 2024 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, mediante subvención directa a la Diputación de Palencia (BDNS 753885) dentro del Plan Territorial 2023-2026, y se alinea con la Medida Estratégica 26 («Estrategia de Sostenibilidad Turística») del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP).