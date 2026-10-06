La Diputación moviliza 500.000 euros para crear y rehabilitar vivienda pública en 19 localidades de la provincia

La Diputación de Palencia da un nuevo paso en su política de vivienda en el medio rural con la resolución de la convocatoria de ayudas de HabitaLO Rural destinada a ayuntamientos y entidades locales menores, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

La resolución supone la concesión de 500.000 euros a 19 entidades locales para desarrollar actuaciones destinadas a rehabilitar y mejorar la habitabilidad de viviendas municipales, adquirir viviendas para destinarlas al alquiler residencial y avanzar en la promoción de vivienda pública mediante la adquisición de solares.

De esta manera, la Diputación convierte recursos provinciales en vivienda disponible en los pueblos, con una finalidad clara: que la falta de vivienda no sea un obstáculo para quienes quieren vivir en el medio rural.

Entre las actuaciones subvencionadas se encuentran la rehabilitación de viviendas municipales, la adaptación de locales para convertirlos en viviendas, la adquisición y rehabilitación de inmuebles para alquiler social o residencial y la mejora de viviendas que ya forman parte del patrimonio municipal. Entre ellas figuran actuaciones en Antigüedad, Bárcena de Campos, Calzada de los Molinos, Congosto de Valdavia, Husillos, La Serna, Ribas de Campos, Becerril de Campos, Torquemada, Castrillo de Onielo, Castrillo de Villavega, Cervera de Pisuerga, Dueñas y Paredes de Nava, así como en las entidades locales menores de Areños, Cabria, Nava de Santullán, Cillamayor y Ventosa de Pisuerga. La distribución de las ayudas alcanza los 406.877,07 euros para ayuntamientos y 93.122,93 euros para entidades locales menores, agotando la dotación de 500.000 euros prevista en la convocatoria.

Además, la resolución pone de manifiesto la demanda existente de este tipo de actuaciones. Cuatro solicitudes de ayuntamientos que habían obtenido 85 puntos no han podido ser atendidas por falta de crédito: Frómista, Guardo, Melgar de Yuso y Venta de Baños.

HabitaLO Rural: una estrategia para que haya vivienda donde hay oportunidades

Esta nueva resolución se integra en HabitaLO Rural, el programa de vivienda de la Diputación de Palencia puesto en marcha en 2024 con una visión integral: movilizar vivienda pública y privada, favorecer el alquiler, apoyar la compra y rehabilitación y facilitar el acceso a la vivienda especialmente a jóvenes, nuevos pobladores, trabajadores y familias que quieren desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

Desde su puesta en marcha, HabitaLO Rural ha ido incorporando diferentes líneas de apoyo. En el ámbito de las entidades locales, el programa ha permitido impulsar actuaciones de rehabilitación, adquisición y puesta en alquiler de vivienda municipal, con 1,4 millones de euros destinados a 46 localidades y 52 actuaciones en las distintas anualidades.

En 2024 se destinaron 570.000 euros a 22 ayuntamientos para 25 actuaciones, mientras que en 2025 la convocatoria alcanzó a 23 ayuntamientos y cuatro entidades locales menores, con nuevas actuaciones destinadas a incrementar el parque de vivienda disponible en los pueblos.

A estas ayudas se suman las dirigidas directamente a los propietarios para poner vivienda privada en el mercado de alquiler rural, así como las destinadas a los jóvenes para facilitar el acceso a su primera vivienda mediante ayudas a la compra, construcción, reforma o rehabilitación.

En concreto, HabitaLO Rural ha contemplado también ayudas de hasta 5.000 euros para el alquiler, que pueden alcanzar hasta el 70 por ciento del coste, y una línea específica para jóvenes que ha movilizado 300.000 euros en diferentes anualidades.

El programa se completa con las ayudas destinadas a la compra de primera vivienda, dotadas con 65.000 euros, y al apoyo a proyectos técnicos, con 35.000 euros, configurando una estrategia que actúa sobre las diferentes fases y necesidades vinculadas al acceso a la vivienda en el medio rural.

La Diputación sitúa así la vivienda como una de las condiciones necesarias para afrontar el reto demográfico, porque disponer de una casa no es únicamente disponer de un inmueble: es poder emprender un proyecto de vida, atraer población, facilitar el relevo generacional y garantizar que nuestros pueblos sigan siendo lugares donde se pueda vivir y trabajar.

El programa HabitaLO Rural está integrado en la Medida Estratégica 28, “Promoción y rehabilitación de viviendas de titularidad pública”, del Plan de Acción de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia.

La resolución establece, además, que las viviendas objeto de estas actuaciones deberán destinarse al alquiler como vivienda habitual durante al menos cinco años, con un periodo mínimo de alquiler efectivo de 36 meses, y que no podrán destinarse a alquiler turístico. El arrendatario deberá empadronarse en el municipio durante la duración del contrato.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación de Palencia sigue convirtiendo la política de vivienda en una herramienta de desarrollo rural, actuando junto a los ayuntamientos para que disponer de una vivienda asequible y adecuada sea también una oportunidad en nuestros pueblos.