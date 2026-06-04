Montaña Palentina

Cinco investigados por el robo de cobre en el norte de la provincia de Palencia

Lo sustraído está valorado en casi 390.000€.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Cinco investigados por el robo de cobre en el norte de la provincia de Palencia | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la operación PAINEL, ha investigado a cinco personas como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza en la localidad de Cillamayor. La operación PAINEL se inició en el año 2025 cuando un trabajador de la planta solar de la localidad anteriormente citada, puso en conocimiento de la Guardia Civil la sustracción de cableado de cobre, todo ello valorado en 389.350 €.

Los presuntos autores accedieron a la planta solar en cuatro ocasiones, rompiendo la valla y llevándose el cable de cobre de las arquetas y de la canalización de la estructura de las placas solares. Tras una exhaustiva investigación, se logró identificar e investigar a cinco personas que presuntamente habían participado en el robo, teniendo en cuenta su pertenencia a un grupo criminal altamente especializado en este tipo de delitos en el que los supuestos autores se intercambian en cada robo.

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