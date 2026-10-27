El Cerrato Palentino celebrará el 4 de noviembre su primera Feria de Empleo Rural, Vivienda y Oportunidades

(ICAL) El Cerrato Palentino celebrará el próximo 4 de noviembre su primera Feria de Empleo Rural, Vivienda y Oportunidades, una iniciativa promovida por el grupo de acción local ADRI Cerrato Palentino para conectar a las empresas del territorio con las personas que buscan trabajo, formación o un proyecto de vida en el medio rural. La jornada tendrá lugar en el Auditorio-Centro de Congresos LaBaranda de Baltanás y ya está abierto el plazo de inscripción para las empresas, los centros formativos y las entidades interesadas en participar.

Bajo el lema ‘Estudia, trabaja y vive en el Cerrato Palentino’, la feria abordará cuestiones relacionadas con el empleo, la vivienda, el emprendimiento, la formación y la fijación de población. La iniciativa parte de la existencia de empresas que necesitan incorporar trabajadores y de personas que buscan oportunidades profesionales, así como de la disponibilidad de viviendas cerradas o infrautilizadas en municipios rurales.

La jornada contará con una zona expositiva y de encuentro profesional en la que las empresas y entidades podrán presentar su actividad, informar sobre sus necesidades actuales o futuras de contratación y dar a conocer los perfiles profesionales que buscan. El objetivo es facilitar el contacto directo entre empleadores y posibles trabajadores, además de acercar a los jóvenes las oportunidades laborales existentes en la comarca.

El gerente de ADRI Cerrato Palentino, Miguel Portillo, señaló que la feria pretende servir también de conexión entre la formación y las necesidades de las empresas. En este sentido, destacó la importancia de que los jóvenes conozcan qué perfiles demandan los empleadores y qué preparación necesitan para acceder a esos puestos. “Muchas veces hablamos de la falta de oportunidades en el medio rural, pero también tenemos que ser capaces de hacer visibles las oportunidades que ya existen”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

El programa incluirá un espacio dedicado a experiencias de emprendimiento joven, con la participación de personas que han desarrollado sus proyectos profesionales en el medio rural. Asimismo, Alberto Guerra ofrecerá la ponencia ‘Quiero trabajar en el Cerrato: ¿qué competencias necesito?’, centrada en las capacidades que demandan las empresas y en las herramientas que pueden mejorar las posibilidades de incorporación al mercado laboral.

La vivienda tendrá un espacio específico durante la tarde, con el bloque ‘Vivir en el Cerrato’, que abordará las posibilidades de recuperar inmuebles cerrados o infrautilizados y facilitar su acceso a personas y familias interesadas en establecerse en los municipios de la comarca.

Esta sesión contará con representantes de distintas administraciones públicas para informar sobre los programas, ayudas y recursos disponibles en materia de acceso, rehabilitación y puesta en uso de viviendas rurales. Participarán Eladio Ruiz de Navamuel, coordinador de Servicios Técnicos de la Diputación de Palencia; Hugo Manzano Mucientes, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, y Luis Alfonso Olmedo, director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Portillo indicó que el propósito es reunir en un mismo espacio información que habitualmente se encuentra repartida entre distintos organismos y facilitar su conocimiento tanto a los propietarios como a quienes estén interesados en trasladarse al medio rural. “En nuestros pueblos tenemos viviendas que pueden volver a tener vida, pero muchas veces los propietarios o las personas interesadas en acceder a ellas no conocen todas las ayudas y recursos que existen”, apuntó.

El programa se completará con la mesa de experiencias ‘Vivir en un pueblo: experiencias que funcionan’, en la que se expondrán casos de personas que han elegido el Cerrato Palentino para residir y desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

ADRI Cerrato Palentino mantiene abierto el plazo para que las empresas de la comarca, los centros de formación y las entidades interesadas soliciten información y formalicen su participación en esta primera edición, que pretende acercar las oportunidades laborales y residenciales del territorio a quienes buscan desarrollar su futuro en el medio rural.