El cazador se convierte en presa: ‘Gummy’ cierra los largometrajes del XV Terroríficamente Cortos

La Sección de Largometrajes del Terroríficamente Cortos se despide este miércoles 4 de noviembre con ‘Gummy’, debut en el largometraje de ficción del asturiano Javi Prada, protagonizado por Javier Botet y Clara Alvarado. La proyección será a las 20:15 horas en los Cines Ortega. Mauro es un asesino en serie que sale una noche más en busca de víctima. En un bar de carretera se cruza con Amaranta, una joven que parece el objetivo perfecto. Pero las apariencias engañan: la supuesta presa revela una cara inesperada y el cazador, sin control de la situación, acaba luchando por su propia supervivencia en un perverso juego de inversión de papeles. Javier Botet, uno de los rostros más reconocibles del fantástico internacional, da vida a Mauro; frente a él, Clara Alvarado (‘La casa de papel’) asume uno de sus grandes protagonistas en cine. Completan el reparto, entre otros, Jan Cornet y Macarena Gómez. Javi Prada llega al largo tras una extensa trayectoria en el cortometraje y el documental, con títulos como ‘Queridos monstruos’, dedicado a la historia del fantástico español. Ficha de la película: • Dirección: Javi Prada • Reparto: Javier Botet, Clara Alvarado, Jan Cornet, Macarena Gómez • País: España • Producción: Señor Mono, con Gamera Studios La venta de entradas se abrirá próximamente en www.cinespalencia.com y en la taquilla de los Cines Ortega