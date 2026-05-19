Carmenchu Alemán, Cristina García Rodero y Sol de la Quadra Salcedo protagonistas de la XIII edición de Pallantiaphoto Palencia

Palencia se llenará un año más de fotografía gracias a la décimo tercera edición del festival PallantiaPhoto, que va a celebrarse entre el 1 y 30 de junio. Se trata del segundo festival más importante de España por antigüedad, actividades y espectadores. Más de 13 actividades entre charlas, talleres o cursos y 22 exposiciones, que va a desarrollarse en diferentes puntos de la capital de la provincia, completan el programa que han confeccionado la asociación Contraluz y Photo 3, organizadores del evento. Esta edición, PallantiaPhoto tendrá a tres mujeres como protagonistas.

La fotógrafa pamplonesa Carmenchu Alemán, abrirá el programa del festival el próximo 1 de junio con la inauguración de su exposición ‘Hispania Sacra’. Carmenchu Alemán es una destacada discípula de Cristina García Rodero, que también presentará su obra en Palencia. Dentro del programa Varia Literaria, organizado por la Diputación de Palencia, García Rodero presentará su libro ‘La España oculta, de la fotografía al documental’ el 22 de junio en el Centro Cultural Provincial. Al día siguiente, en el mismo espacio, habrá una proyección de la película documental sobre Cristina García Rodero ‘La mirada oculta’, dirigida por Carlota Nelson. Por su parte, la divulgadora Sol de la Quadra Salcedo, compartirá con los alumnos del colegio Modesto Lafuente de la capital una actividad de Observación de la Naturaleza con el proyecto PRIMUS CT Palencia el 5 de junio. Ese mismo día, por la tarde, ofrecerá una charla en la sede de la Asociación Contraluz.

Estas tres actividades se integran en un amplio programa de actos que va a desarrollarse por toda la provincia. Las exposiciones fotográficas se van a repartir entre once localidades diferentes, a las que se suman este año, como novedad, Ledigos y Valdecañas de Cerrato. Entre los actos, destacan por su participación la Fotovelada, que este año se ha preparado en los entornos de la Catedral de Palencia y la Fotoquedada, que cada edición congrega a decenas de fotógrafos, y que en esta ocasión tendrá por escenario el Camino de Santiago, en el tramo entre Frómista y Población de Campos. PallantiaPhoto se celebra gracias a la colaboración público privada, a la implicación de diferentes colectivos y empresas y al apoyo del Ayuntamiento de Palencia y de la Diputación Provincial. El festival PallantiaPhoto 2026 también servirá para celebrar el 25 aniversario de la Asociación Contraluz de Palencia, que está conmemorando esta efeméride con un programa de 25 actividades repartidas a lo largo de todo el año y la publicación de un libro con fotografías de sus socios y textos de los fotógrafos más importantes que han pasado por las 13 ediciones de PallantiaPhoto.