El Ayuntamiento de Palencia activa un dispositivo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Palencia ha preparado un operativo especial para la Festividad de Todos los Santos, en el que se reforzarán las líneas de autobuses, la presencia de operarios municipales en el Cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles, así como de la Policía Local para la organización del tráfico y los aparcamientos de la zona, y una ampliación de horarios entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, teniendo prevista su apertura de 08:00 a 19:00 h. A partir del martes 3, el cierre será a las 18:00 h. Unos días en los que se reforzará además la limpieza del recinto y se instalarán cuatro cabinas de aseos portátiles para complementar las existentes.

En concreto, el dispositivo de vehículos organizado por parte de la Policía Local, se establecerá desde las 07:00 h del día 28 de octubre hasta las 20:00 horas del 2 de noviembre restringiendo el acceso de vehículos al Camino Nuestra Señora de los Ángeles, salvo en las siguientes excepciones:

· MINUSVÁLIDOS: Se permitirá el acceso de vehículos, que porten la tarjeta correspondiente, y en el que viaje la persona, habilitada por la misma. Una vez llenos los estacionamientos reservados, se permitirá que bajen las personas, y el vehículo, continuará hacia la salida.

· TAXIS: Se permitirá el acceso y se destinará un espacio reservado, para tres vehículos-TAXIS, el resto dejará a los pasajeros y continuará la marcha.

· TRABAJADORES DEL CEMENTERIO: Se permitirá su acceso, estacionando en el tramo de tierra del Camino del Cementerio, en una de las márgenes.

· FLORISTAS AUTORIZADOS: Se prevé la instalación el día 28, teniendo autorizada la venta, desde el día 29 de octubre al 2 de noviembre. En principio se autorizarán 7 vendedores estáticos y 1 con acceso al interior del cementerio, para dejar los encargos. El horario para estos últimos, será de 08:00 a 10:00 horas.

· FUNERALES: Se autoriza a tres vehículos por funeral, los cuales, portarán en el vehículo, la acreditación correspondiente.

· VEHÍCULOS EMERGENCIA-SANITARIOS

· BUS. Se permitirá el acceso al autobús urbano.

El servicio de la Policía Local contará con un dispositivo de vigilancia y control, en horarios de alta intensidad de visitantes, entre los días 29 de octubre y 2 de noviembre, siendo el más importante el del día 1, contando con un mando, un oficial y siete agentes en los entornos del cementerio. Asimismo, se prevé la actuación de otras unidades del servicio operativo en caso de que fuera necesario por circunstancias sobrevenidas.

Durante el mismo, se pondrá especial atención, a la seguridad de los peatones, así como a vehículos que transporten personas de avanzada edad o impedidas. Los agentes allí destinados proporcionarán además a las personas que lo soliciten información sobre lugares donde aparcar, horarios de apertura y cierre del cementerio, de los autobuses etc. Por otro lado, observarán el tráfico en las glorietas de la calle Andalucía con las calles Portugal e Inglaterra atendiendo cualquier incidencia.

Cabe destacar, que en la calle Tejedores sólo podrán estacionar vehículos con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kg, impidiendo que camiones y otros vehículos pesados reduzcan la capacidad de estacionamiento de la vía.

Del mismo modo, el servicio especial de autobuses estará disponible los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre con frecuencias cada hora y salidas de la Plaza de León hacia el cementerio, en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas y de retorno, de 09:30 a 13:30 h y de 15:30 a 19:30 h. Por su parte, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el servicio se prestará con una frecuencia de 15 minutos con salidas desde la Plaza de León desde las 09:00 a las 18:45 horas ininterrumpidamente y de retorno, de 09:30 a 19:15 h.

Las paradas serán las habituales en estas fechas, para la ida: Plaza de León, Avenida Casado del Alisal (Frente Usos Múltiples y Hotel), Manuel Rivera (Esquina del Salón), Avda. Modesto Lafuente (Pza. España), Avda. Cardenal Cisneros (Campo de la Juventud, Esq. Miguel Unamuno, Esq. Calle Jardines), Avd. de Cataluña (Frente Frontón La Ensenada) y Cementerio. Y para la vuelta: Cementerio, Avd. de Portugal (Frente Ferial), Avenida de Cataluña (Frontón de la Ensenada), Avenida Cardenal Cisneros (Colegio Padre Claret, Esq. Balmes y Esq. Casañé), Avda. de Valladolid (Esq. Cardenal Cisneros), Avda. Modesto Lafuente (Plaza España y número 9), Avda. Manuel Rivera (Angelinas, Esq. Dr Cajal), Avda. Casado del Alisal (Usos Múltiples y RENFE) y Plaza de León.

Otro de los elementos que se integran en este dispositivo especial son las celebraciones litúrgicas, previstas para las 11:00, 12:00 y 13:00 h. del día 1 y a las 11:00 y 12:00 h del día 2 (presididas las de las 12:00 horas por el Obispo).

Asimismo, el día 1 de noviembre Cruz Roja establecerá un dispositivo de primeros auxilios para atender los incidentes que se puedan producir.

Este año se han realizado 451 inhumaciones, de ellas 163 han sido de cenizas, manteniéndose la proporción respecto a años anteriores. Asimismo, se han registrado 172 cambios de titularidad, 56 concesiones (25 sepulturas, 18 nichos y 13 columbarios) y 4 enterramientos en unidades de titularidad municipal.

Este año 2026 no se ha producido ningún incremento en las tasas respecto del año anterior ni en las de las concesiones ni en las del resto de los servicios que se prestan en el Cementerio. Así, como tasas de concesiones están establecidas: sepultura revestida 4 cuerpos (75 años) 4.318,26€; sepultura revestida 3 cuerpos (75 años) 2.030€; nicho (75 años) 756,37€; columbario (10 años) 670,55€.

Una vez finalizadas las obras de urbanización de la zona resultó un espacio disponible para la construcción de unas 1380 sepulturas. Ya se han construido 68 unidades y están en proceso de construcción las otras 84 unidades. La disponibilidad actual de sepulturas y nichos es la siguiente:

-Término 14, Sección 4ª Dcha.: 6 sepulturas de 4 cuerpos.

-Término 16, Sección 4ª Dcha.: 18 enterramientos en común.

-Término 3, Sección 5ª Dcha.: 14 sepulturas de 3 cuerpos

-Término 5, Sección Nichos: 41 nichos.

-Término 1, Sección Columbarios: 2 columbarios.

-Término 2, Sección Columbarios: 19 columbarios.

-Término 3, Sección Columbarios: 32 columbarios.

Respecto a la plantilla, este servicio cuenta actualmente en el Cementerio Municipal con un responsable, 3 oficiales de primera y 6 oficiales de segunda. Por su parte, en el edificio de Canónigas hay una unidad de gestión administrativa con un administrativo.

En este apartado, cabe señalar que se han convocado procedimientos selectivos para ampliar y dar estabilidad a la plantilla del cementerio con dos nuevas plazas de Oficial de 1ª y otras 2 de Oficial de 2ª. Tanto unos como otros se incorporarán a sus puestos antes de fin de año.

Del 30 de octubre al 2 de noviembre habrá personal municipal también por la tarde en el cementerio para atender y ayudar a los ciudadanos en lo que puedan necesitar.

Entre otros temas de interés, apuntar que se sigue avanzando en la tramitación electrónica y está prevista la adquisición de una nueva aplicación informática para la gestión del cementerio que incorpore nuevas funcionalidades. En este aspecto comentar que se sigue trabajando en la ampliación de la base de datos del sistema de gestión del Cementerio. En la actualidad ya están grabados todos los datos y las actuaciones referentes a la totalidad de las 15.359 unidades de enterramiento concedidas en el Cementerio Municipal y de 38.902 inhumaciones. Según la disponibilidad de recursos, se van incorporando datos históricos de inhumaciones, reducciones y traslados del Cementerio Viejo.