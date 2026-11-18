Los acordes de la IX Edición Navidad 2026 llegaron al Hotel Meliá Madrid Princesa, anfitrión de esta edición de las “Healthy Gourmet Seasons” de la periodista Pilar Carrizosa. Un viaje por la excelencia de producto de España que se ha desarrollado bajo el sello del chef David Fernández, experto en cocina internacional y mediterránea.

Platos diseñados con la esencia de cada tierra y servido de antesala de las fiestas, donde lo más granado de España se ha dado cita, y como resultado se ha dejado patente la esencia de las raíces, donde tradición e innovación han sido protagonistas en sus creaciones.

Este menú navideño tuvo presencia palentina, a través de varias empresas del Club Alimentos de Palencia, que promueve la Diputación de Palencia para apoyar la marca de calidad del sector agroalimentario de esta provincia. Estuvo armonizado con la Bodega Remigio de Salas Jalón “Las Luceras” de Dueñas. Rosado sobre Lías y sumergido en “Recuérdame” AOVE premium Picual de Recolección Nocturna de Aceitex; y contó con el reconocido foie de Selectos de Castilla de Villamartín de Campos.

El MENÚ NAVIDEÑO SALUDABLE DE LA JORNADA: Torta artesana Marca de Garantía Harina Tradicional Zamorana, rellena de un picadillo meloso de carrillera de ternera estofada, crema de ajo asado y cebolla encurtida/Huertas de Medina Sidonia, Distintivos de calidad/ Corazón de alcachofa confitado en AOVE, acompañado de una crema suave de sus tallos, crujiente vegetal y emulsión de aceite de oliva/Una interpretación del tomate RAFF de Casi, en tres texturas: tartar natural, agua de tomate clarificada y gel de su propio jugo, respetando al máximo su sabor original/ Foie de Selectos de Castilla, marcado a la sartén, acompañado de manzana ligeramente acidulada, brioche tostado y una delicada reducción de vino/ Pargo de Mi pescado en tu mesa, con cocción suave, emulsión de sus propios jugos y aceite aromático. Violeta Mediterráneo, cremoso vegano de UBE de Azaconsa, acompañado de notas cítricas y un delicado elemento crujiente, buscando un contraste de sabores, texturas y colores.

PRESENCIA PALENTINA: para impulsar la promoción de la riqueza agroalimentaria de la provincia, la Diputación de Palencia, a través de Alimentos de Palencia, apostó por la marca de calidad que pone en valor la autenticidad, la tradición y la excelencia de sus productos que forman parte de un amplio patrimonio gastronómico que representa la diversidad y el saber hacer de sus productores.

La bodega histórica Remigio de Salas Jalón de 1778, ubicada en Dueñas (Palencia) eligió para brindar estas fiestas un potente Rosado Las Luceras sobre lías de color frambuesa pálido, con destellos rosáceos suaves y ligera densidad proporcionada por las lías. La naturaleza del río Pisuerga deja huella en esos suelos calizos por su brío. El aroma a notas de fresa silvestre, frambuesa y cereza roja madurada, combinadas con un leve fondo brioche fruto del contacto con las lías y su sabor suave y fresco, con presencia frutal roja, acidez refrescante aportando vitalidad, lo hacen muy especial. Además, destaca por su textura cremosa por el proceso sobre lías donde aparece un tenue amargor final de piel de cítrico equilibrado. Este Museo vivo de la historia de la viticultura formado por 9 bodegas enlazadas por pasajes subterráneos dan vida a una vendimia manual de tradición e innovación, produciendo el poderoso rosado que regó este menú navideño armonizado con vigor bajo la D.O Cigales. Vino de terroir. 87 hectáreas de viñedo propio y centenario. Pagos de Valdegallegos. Los Reales y Picones de Cantarero. La navidad se sonrosa de luz sobre la copa. https://remigiosalas.com/es/

Alimentos de Palencia presentó el foie de pato de Selectos de Castilla. Dentro de su portfolio de productos. Una empresa familiar hispano-francesa fundada en 1989 en Villamartín de Campos (https://selectosdecastilla.com/). Su especialización en productos del pato, elaborados artesanalmente, la ha convertido en un referente de la gastronomía gourmet. Entre sus propuestas está el foie de pato, un producto de gran valor gastronómico que ofrece una textura delicada, untuosa y un sabor profundo. Con una clara apuesta por el desarrollo rural, la innovación y la proyección nacional e internacional, la institución provincial trabaja para acercar los alimentos palentinos a nuevos mercados, profesionales de la hostelería y consumidores. Su participación en ferias gastronómicas y encuentros profesionales contribuye a consolidar Palencia como un territorio de calidad y singularidad culinaria. En la presentación, el plato foie de pato a la sartén, llevó una preparación que permitió apreciar su riqueza, su elegancia y la capacidad de este producto para protagonizar una experiencia culinaria excepcional. Panel de cata. Vista: color marfil, con superficie dorada tras el marcado en sartén. Nariz: aromas delicados, tostados y ligeramente dulces. Boca: textura fundente, untuosa y sabor intenso, elegante y persistente. El foie de pato es una delicatessen ideal para compartir en ocasiones especiales, celebraciones y mesas gastronómicas. Su versatilidad permite acompañarlo con panes artesanos, frutas, reducciones o vinos, convirtiendo cada bocado en una experiencia de sabor. https://www.diputaciondepalencia.es/ https://alimentosdepalencia.com/