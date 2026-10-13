La alianza entre Diputación y Fundación Empresa Familiar permite la formación y arraigo al territorio de los jóvenes mediante el proyecto “Sembrando Futuro”

La sala de diputados del Palacio provincial ha acogido esta mañana la presentación del proyecto “Sembrando Futuro 2026/2027’ dirigido a jóvenes de la provincia de Palencia Es fruto de la colaboración de la institución provincial, desde el área Social, y la Fundación EFCL (con el apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León), y cuenta con una aportación provincial de 40.000 euros. Su objetivo principal es ofrecer herramientas de orientación vocacional a los jóvenes palentinos para retener el talento en la provincia, fomentar el arraigo al territorio y luchar contra la despoblación rural.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada del diputado del Área Social, Juan Antonio Obispo, y de la diputada delegada de Juventud. Patricia Pérez, el director general de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Alberto Guerra y la directora Provincial de Educación, Pilar Alonso, han sido los encargados de presentar este proyecto que conecta a estudiantes de 4º de la ESO de nueve centros escolares de la provincia con las oportunidades del tejido empresarial local.

El proyecto ‘Sembrando Futuro 2026-2027: Orientación vocacional y profesional’ se desarrollará en esta anualidad en nueve centros escolares de la provincia, con un objetivo claro, que los jóvenes estudien y se queden en Palencia.

Tras la buena acogida del programa en el Cerrato, con más de 300 alumnos beneficiados, la iniciativa se mantiene en esta comarca y se amplía a los municipios de Saldaña, Paredes de Nava y Carrión de los Condes, para llegar a un total de 420 jóvenes. Se trata de municipios estratégicos con un peso relevante de población joven (entre 15 y 24 años) en los que se busca acercar el conocimiento de las profesiones de futuro y las necesidades reales del mercado laboral. El programa comienza el próximo 20 de octubre con una jornada de empleabilidad en el IES Recesvinto de Venta de Baños.

Combina el uso de herramientas digitales (Neoikigai y Neoikigai Pro), con la asistencia a jornadas presenciales intensivas, visitas a empresas y el apoyo online a través de WhatsApp y Videollamada, con el objetivo de asegurar una transición exitosa hacia su futuro profesional.

La presidenta de la Diputación palentina, Ángeles Armisén, asegura que “la institución provincial está implicada especialmente en apoyar a los jóvenes del medio rural, en su formación y empleo y en la retención del talento en esta provincia, con cursos, becas y ayudas a estudiantes, empleabilidad de los universitarios en empresas palentinas, transporte, residencia y en su necesidad de vivienda, adquisición, rehabilitación, etc., para que se puedan emancipar y desarrollar su proyecto de vida en esta tierra.. y sin duda este proyecto viene a impulsar y complementar este objetivo”.

Por su parte, el director general de la Fundación Empresa Familiar, Alberto Guerra, destacó que se trata de una oportunidad para conocer las ventajas que ofrece nuestro mundo rural, las oportunidades y empleos que ofrecen nuestras empresas, y con un objetivo fundamental: el arraigo de nuestros jóvenes al territorio para construir su proyecto de vida.

ACOMPAÑAMIENTO A ALUMNOS Y FAMILIAS. El programa va dirigido a alumnos de 15 y 16 años, una etapa clave para la toma de decisiones académicas y laborales. Palencia cuenta con 865 demandantes de empleo menores de 25 años, lo que evidencia la necesidad de orientar desde etapas tempranas hacia itinerarios formativos con oportunidades reales de empleo.

“Sembrando Futuro” combina herramientas digitales innovadoras (como las plataformas Neoikigai y Neoikigai Pro), talleres prácticos e interacción con el tejido productivo provincial:

1. Jornadas de Empleabilidad (Primer Trimestre): Talleres participativos en centros educativos enfocados al autoconocimiento y habilidades sociales, junto con una yincana sobre empresas locales.

2. Jornada Online para Familias y apoyo posterior a las familias (marzo de 2027): Sesiones dirigidas a orientar a padres y madres sobre opciones educativas postobligatorias y el potencial de empleabilidad de la Formación Profesional.

3. Tutorías Individuales Online (marzo y abril de 2027): Asesoramiento y acompañamiento personalizado al estudiante a través de videollamadas. A lo largo de estos encuentros, se profundizará en cuestiones esenciales como qué estudiar, dónde hacerlo y cuáles son las posibles salidas profesionales asociadas a cada itinerario.

4. Visitas a Empresas (Segundo Trimestre): Salidas en las que los estudiantes conocerán en directo la actividad empresarial de la provincia.