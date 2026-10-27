El Gobierno fija para noviembre el pago de las expropiaciones de una gran planta solar en Los Oteros

El Gobierno ha fijado para el próximo 24 de noviembre el pago de las expropiaciones correspondientes a los terrenos afectados por las infraestructuras de evacuación de la planta solar fotovoltaica Caelum IV, un proyecto de 106,43 megavatios de potencia instalada que se desarrolla en la comarca de Los Oteros. La actuación afecta a fincas situadas en los municipios de Gusendos de los Oteros, Corbillos de los Oteros, Santas Martas y Pajares de los Oteros.

El procedimiento supone un nuevo trámite en la ejecución de las expropiaciones necesarias para desarrollar las instalaciones vinculadas a este proyecto de generación de energía renovable.

Uno de los aspectos más relevantes del expediente es que no se alcanzaron acuerdos sobre el justiprecio de los terrenos afectados durante la tramitación administrativa. Esta circunstancia hizo necesaria la intervención del Jurado Provincial de Expropiación, encargado de determinar las indemnizaciones correspondientes cuando no existe conformidad entre las partes.

Una instalación de más de 100 megavatios

La planta Caelum IV, promovida por la sociedad Caelum Renovables, cuenta con una potencia pico de 119,20 megavatios y una potencia instalada de 106,43 megavatios. El proyecto recibió en julio de 2024 la autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta última declaración permite tramitar la expropiación de los bienes y derechos necesarios para ejecutar las instalaciones, de acuerdo con la legislación del sector eléctrico.

El proyecto contempla una infraestructura de evacuación que incluye una línea eléctrica subterránea de 132 kilovoltios y aproximadamente 13,7 kilómetros de longitud, destinada a transportar la energía generada hasta las instalaciones de conexión con la red.

La tramitación de las expropiaciones ya había avanzado en marzo de 2025, cuando la Delegación del Gobierno convocó a los titulares de las fincas afectadas para levantar las actas previas a la ocupación en los cuatro municipios.

Ahora, con la convocatoria de noviembre, el procedimiento entra en una nueva fase administrativa relacionada con el abono de las compensaciones económicas a los propietarios afectados.