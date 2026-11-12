FORMACIÓN AVANCES TECNOLÓGICOS

La DO Valdepeñas anfitriona de una jornada sobre IA y aplicaciones cuánticas en la industria vitivinícola

Esta tarde en la sede de la Denominación de Origen Valdepeñas "Jornada Automatización inteligente para la industria vitivinícola mediante IA y aplicaciones cuánticas", que organiza el ITECAM. Una propuesta que desde la Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas considera de interés para el sector vitivinícola.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Jornada formación sede DO Valdepeñas
La DO Valdepeñas anfitriona de una jornada sobre IA y aplicaciones cuánticas en la industria vitivinícola

La sede de la Denominación de Origen Valdepeñas acoge esta tarde la "Jornada Automatización inteligente para la industria vitivinícola mediante IA y aplicaciones cuánticas", organizada por el Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha, ITECAM.

La Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas se convierte en anfitriona de una propuesta formativa que considera de interés para el sector vitivinícola, ya que los avances tecnológicos están transformando los procesos de producción, control y gestión, que pueden ayudar en la toma de decisiones en «escenarios de alta complejidad». Juancho Villahermosa, gerente de InterValdepeñas.

Los contenidos de esta jornada incluyen 'Inteligencia artificial aplicada al sector vitivinícola', 'La computación cuántica entra en las bodegas', 'Ayudas de innovación para en el sector vitivinícola' y 'Casos de uso y aplicaciones prácticas', impartida por profesionales en estas áreas del ITECAM.

La actividad tiene lugar en la histórica sede de los vinos de la Denominación de Origen, en la calle Constitución de Valdepeñas.

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