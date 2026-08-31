Últimos días para el inicio de las Jornadas del Pimiento, en Villanueva de los Infantes

Infantes vive, del 4 al 6 de septiembre, una de sus citas más populares, y Onda Cero ha acudido a la localidad para contarlo en directo.

Francisco Javier Peinado, concejal de Turismo de Villanueva de los Infantes, ha elogiado estas fiestas y pone en valor el trabajo de los organizadores, que hacen posible que el nombre del municipio y su pimiento crezca.

El domingo será la fecha marcada en la celebración, pues es el día donde se realiza el Pisto Gigante, que hace exactamente diez años alcanzó en 2016 el récord Guinness al pisto manchego más grande del mundo.

El plato se elabora con miles de kilos de ingredientes y se reparten millares de raciones entre todos los asistentes.

Eloy Ortiz, cocinero del Pisto Gigante, ha confirmado el uso de al menos 2 000 kilos en ingredientes, y ha querido transmitir a las nuevas generaciones que acogen nuevos ayudantes.

Las citas están organizadas por la Asociación para el Desarrollo Turístico del Campo de Montiel, TURINFA, y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento.