En Membrilla información y debate sobre "El futuro de los aprovechamientos de aguas subterráneas en el Alto Guadiana"

Para la agricultura, un sector económico con un importante peso en la economía local y comarcal, este es un tema fundamental para su desarrollo durante los próximos años. Las dotaciones de agua influirán en las decisiones sobre la superficie cultivable o el tipo de cultivos, repercutiendo en la productividad y rentabilidad de los agricultores.

Esta relación directa del agua con el futuro del sector ha llevado al Ayuntamiento de Membrilla a organizar esta jornada, como explica su alcalde en una entrevista en Onda Cero. Escuchamos a Jorge Navas.

Tres ponencias, a cargo de tres abogados especializados, abordarán la "realidad jurídica" en esta materia: Miguel García, Sebastián Ruiz-Constantino y José Antonio Moreno.

A continuación, una mesa redonda con la participación de los presidentes de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas Mancha Occidental II y Campo de Calatrava, José Joaquín Gómez y Nieves Molina, respectivamente. También interviene y modera el presidente de la CUAS Mancha Occidental I, el membrillato Ángel Bellón.

La jornada es esta tarde, a partir de las siete con clausura prevista a las nueve. El lugar elegido el Casino Manchego de Membrilla, situado en la Plaza del Azafranal.

"OPACIDAD" DEL GOBIERNO REGIONAL SOBRE LAS PLANTAS DE BIOMETANO

En sus declaraciones a esta emisoras el alcalde de Membrilla también ha hablado de otro tema polémico. Para Jorge Navas, el Gobierno regional no ha sido claro en lo referente a la realidad de las plantas de biometano, trasladando a los Ayuntamientos la responsabilidad final sobre este tipo de instalaciones y la gestión de las consecuencias de la reacción de la sociedad.

En este sentido, Navas deja claro que las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Membrilla no permiten la instalación de este tipo de plantas de biometano y afirma que están dispuestos a "abanderar" la defensa del mundo rural.