Concentración de protesta de los hosteleros de Valdepeñas por el cierre de sus negocios.

Alrededor de una treintena de personas se han reunido, por segundo día consecutivo, para hacer público su enfado por la aplicación de unas medidas restrictivas que han cerrado las puertas de bares y restaurantes en Valdepeñas.

Con la lectura de un manifiesto los hosteleros de la Ciudad del Vino han expresado su total desacuerdo con la orden de cierre de sus establecimientos de hostelería, que califican de discriminatoria e ineficaz ante la contención de la pandemia. Afirman que cerrar la hostelería no es la solución, ya que no son el problema. Y señalan que está demostrado que, cuando hablamos de contagios, el virus no entiende de espacios concretos. Antonio Gutiérrez, en nombre de los hosteleros.

Los hosteleros valdepeñeros han pedido que se establezcan medidas para la contención del virus que les permitan mantener su actividad, que sean equitativas a las de otros sectores y ámbitos en los que es igualmente transmisible y contagioso cuando no se toman las medidas adecuadas, y que sean llevadas a cabo por todos, para ganar así en eficacia en la lucha contra la COVID-19 y dejar de ser injustamente discriminados respecto a otros sectores y ciudadanos. El cierre de sus negocios no ha hecho que bajen los contagios, afirman, y sí que se arruinen muchas familias.

Los concentrados han tenido, en primer lugar, palabras de pésame y y respeto para con las víctimas de la pandemia.

El sector seguirá concentrándose todos los días en la plaza de España a las 11:30 horas.