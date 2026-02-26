IU Toledo reclamará prohibir el glifosato en zonas verdes

El edil de IU recuerda sus efectos dañinos sobre la salud de las personas subrayando que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, señalaba en un informe de 2015 que el herbicida glifosato queda clasificado como "probablemente cancerígeno para los seres humanos".

Además, apunta, la exposición de este herbicida se ha vinculado con daños en hígado, riñones o enfermedades intestinales.

“Este producto químico usado en espacios urbanos es, por lo tanto, peligroso para quien lo fumiga, para quien lo respira o para quien pasado un tiempo lo toca y lo ingiere sin conocer que esa zona ha estado expuesta a este agente químico, como las mascotas o cualquier persona que vaya por una zona ajardinada de nuestra ciudad”, alerta en su exposición de motivos Txema Fernández.

El concejal añade que los ayuntamientos son responsables de la salubridad pública y, sin embargo, en la ciudad de Toledo, desde el año 2023 y hasta el contrato que se está licitando de desbroces en el año 2026, se permite el uso de tratamiento con herbicida químico para eliminar los rebrotes. Pero también se permite en el de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos o en el de parques y jardines.

Aunque especialmente preocupante le parece al concejal de IU la permisividad en las actuaciones que se desarrollan en los colegios públicos de la ciudad, ya que el contrato de mantenimiento, limpieza y conserjería de estos centros permite el uso de herbicidas químicos en sus zonas verdes, e incluso en ese contrato se obligaba a que las empresas licitadoras lleguen a la prestación del servicio con ‘mochilas de fumigar’.

Ante estas circunstancias, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitará al pleno el apoyo a su moción para prohibir el uso de los herbicidas así como eliminar de forma taxativa de los pliegos de condiciones de los contratos, si es que se decide la fórmula de la privatización de servicios públicos municipales, el uso de herbicidas químicos en suelos de la ciudad.