El PSOE denuncia que el PP penaliza al deporte femenino de Toledo

Así, el PSOE denuncia que la desidia de este gobierno con el deporte está afectando a deportistas como la paralímpica Isabel Fernández que en los últimos días se hacía con el título y la plusmarca nacional de tiro con arco en el Campeonato de España. Fernández tiene que entrenar en condiciones lamentables, impropias para una deportista paralímpica de élite, que tiene opciones incluso de meterse en el equipo nacional e iniciar un nuevo periplo de competición internacional, explican.

El viceportavoz socialista, Pablo García, ha lamentado que el alcalde y su gobierno decidan gastarse dinero en comprar el título de Ciudad Europea del Deporte en lugar de mantener las instalaciones deportivas en condiciones, al mismo tiempo que les acusa de abandono y dejadez.

Hacer accesible el campo de tiro

“Es sorprendente que Isabel Fernández tenga que afrontar un auténtico safari a diario para entrenar”, en referencia a los tramos de arena que tiene que superar con la silla para acceder al campo de tiro, ubicado junto a la pista de atletismo del barrio de Santa María de Benquerencia, “donde no tiene un baño adaptado ya que el que existe en los vestuarios de la pista de atletismo no tiene tapas y no lo puede usar, a causa de los desperfectos, y se tiene que ocultar en una caseta sin luz y con la puerta abierta, para sondarse y poder entrenar”.

Y, por si fuera poco, la atleta paralímpica sigue esperando a que el concejal de Deportes cumpla su promesa de poner un punto de luz, inexistente en el campo de tiro con arco. El Grupo Municipal Socialista pide al responsable del área que actúe de inmediato, atienda el punto luz necesario y adapte las instalaciones para deportistas paralímpicos.

Esta situación se suma además a la que a diario padecen en el gimnasio del pabellón del mismo barrio, de Santa María de Benquerencia, “donde no hay duchas adaptadas, a pesar de ser una instalación pública que debería ser ejemplar en el cumplimiento de la normativa”, ha abundado Pablo García.

Sin gimnasio ni vestuarios adecuados

El viceportavoz insiste en que el apoyo al deporte femenino por parte del gobierno de PP y Vox brilla por su ausencia y lo que es peor, se esfuerza por obstaculizar e impedir la natura progresión de su demanda hasta el punto de que “el equipo femenino de balonmano Ciudad Imperial sigue sin gimnasio en el pabellón de Santa Bárbara y tienen que entrenar con gomas y pesas en la calle y en las escaleras, pese a que tienen serias opciones de subir a División de Honor”.

También ha recordado la situación que vive el equipo femenino del Club de Rugby Toledo, ‘Las Águilas’, en la Escuela de Gimnasia. “En muchas ocasiones no tienen donde cambiarse en el mismo campo de rugby o tienen que utilizar unos vestuarios en los que no caben y donde sólo pueden ducharse con agua caliente cinco jugadoras de las 23 que componen el equipo”, motivo por el que la Federación Nacional de Rugby ha avisado de la posibilidad real de retirar la homologación de un terreno de juego “absolutamente impracticable y sin ningún mantenimiento, ni tratamiento”.