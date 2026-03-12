PSOE acusa al alcalde de improvisar en asuntos como en San Juan de Dios

Alicia Escalante ha recordado que, en apenas unos meses, el futuro de este histórico inmueble ha cambiado en varias ocasiones. Primero se aprobó en comisión, con los votos de PP y Vox, destinar el edificio a uso hotelero. Posteriormente se planteó convertirlo en residencia de mayores y centro de día; después se argumentó que el Ayuntamiento no tenía competencias suficientes para ello y, más recientemente, se ha hablado de una posible combinación de uso asistencial y hostelero.

“En pocos meses hemos pasado por hotel, residencia de mayores, centro de día y mezcla de usos. Y al final la respuesta parece ser simplemente ‘ya veremos en qué acaba’”, ha criticado la concejala socialista.

Para Alicia Escalante, esta sucesión de cambios refleja “una forma de gobernar basada en la improvisación y en decisiones que cambian constantemente”, algo que, según ha señalado, también se repite en otros proyectos anunciados por el actual equipo de gobierno como el resto que contempla el denominado “Toledo Emerge” que, “tres años después de su anuncio no ha pasado de los titulares y de las lonas publicitarias”.

“Estamos ante otro gran titular del alcalde, pero cuando se analizan los plazos administrativos reales —redacción de proyectos, licitaciones, adjudicaciones y ejecución de obras— queda claro que ninguno de estos proyectos podrá materializarse antes del final del mandato”, ha afirmado la concejala socialista.

Según Alicia Escalante, se trata de “una operación de propaganda sin planificación real detrás”, destinada a ocupar portadas y espacios en la web municipal, pero sin un calendario claro que permita convertir esas promesas en realidades para la ciudad.

La Diputación, “mecenas político” del alcalde

Además, la concejala socialista ha advertido de que este programa “no existiría sin la financiación de otras administraciones”. En su opinión, el papel del Ayuntamiento es “siendo generosos, testimonial”, ya que muchos de los anuncios dependen directamente de la Diputación.

“El alcalde utiliza a la Diputación como tabla de salvación y como una especie de mecenas político para poder cerrar la legislatura con anuncios que aparenten actividad, aunque no lleguen a ejecutarse”, ha señalado.

Frente a esta situación, Escalante ha recordado que lo que sí se verá durante este mandato será al actual alcalde inaugurando proyectos heredados del anterior equipo de gobierno, como las actuaciones en el Parque de la Vega o el Granadal, que ya estaban financiadas, planificadas y en marcha antes del cambio de gobierno. “Cuando hablamos de proyectos propios de este alcalde, la realidad es que no hay ninguno ni siquiera cercano a terminarse”, ha afirmado.

La concejala socialista también ha cuestionado la evolución de otras iniciativas vinculadas a “Toledo Emerge”, como el futuro del edificio de Abdón de Paz, del que “nada se sabe”; el antiguo edificio de Radio Nacional, “donde ahora resulta que se harán viviendas que, como todas las que anuncia este alcalde, serán inexistentes”; o el anunciado espacio gastronómico en el edificio de San Ildefonso, del que “no se conoce ningún avance”.

“Un Melrose Place para jóvenes o gente de paso”

Asimismo, Escalante ha criticado el cambio de planteamiento para el proyecto de Alamillos del Tránsito, que ha pasado de contemplar viviendas para jóvenes a un modelo de cohousing que, a su juicio, “no resuelve el problema de la vivienda para los jóvenes de Toledo ni para los toledanos en general”. “Será una especie de Melrose Place para jóvenes o gente de paso”, ha añadido.

Para la concejala socialista, después de tres años de gobierno el balance del actual alcalde es claro: “anuncios, promesas y mucho humo, pero muy pocos resultados reales para la ciudad”.

Por ello, ha reclamado al equipo de gobierno municipal “menos titulares y más gestión”, así como una mayor planificación y participación ciudadana en los proyectos de ciudad.

“Si el alcalde va a seguir anunciando ocurrencias y planteando proyectos de espaldas a la ciudadanía, tendrá que asumir su responsabilidad política y reconocer que su gestión no ha conseguido mejorar la vida de los toledanos y toledanas”, ha concluido.