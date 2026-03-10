Cámara de Comercio convoca el X Premio Pyme del Año

Durante la última década, más de 12.500 pymes de todo el país han participado en este certamen, que se ha convertido en el galardón de referencia para reconocer el esfuerzo de las empresas que impulsan la actividad económica en sus territorios.

El plazo para presentar candidaturas al Premio Pyme del Año 2026 permanecerá abierto hasta el 14 de abril. Podrán concurrir todas aquellas pymes de la provincia de Toledo con menos de 250 empleados y una facturación anual inferior a 50 millones de euros en el ejercicio 2025, siempre que tengan su sede social en la provincia.

La empresa ganadora a nivel provincial representará a Toledo en el Premio Nacional Pyme del Año 2026, cuya resolución está prevista para el primer trimestre de 2027. Asimismo, las empresas que obtengan los accésits provinciales competirán en sus respectivas categorías en la fase nacional.

Una edición especial con motivo del décimo aniversario

Como principal novedad en esta edición conmemorativa, el certamen incorporará la Mención al Legado Empresarial, que reconocerá a una empresa destacada por su trayectoria y por su impacto económico y social en el territorio. Este reconocimiento se entregará junto al premio principal y los cuatro accésits habituales, Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible

Las empresas interesadas podrán formalizar su inscripción a través del formulario disponible en la página web de la Cámara de Comercio de Toledo, donde también se pueden consultar las bases completas del certamen.

Un reconocimiento consolidado al tejido empresarial de la provincia

Desde su puesta en marcha, el Premio Pyme del Año ha servido para visibilizar el talento empresarial y la capacidad de innovación de las empresas de la provincia de Toledo, destacando proyectos empresariales que han contribuido de forma decisiva al desarrollo económico y social del territorio.

En la última edición celebrada en la provincia, la empresa IMTO Pack, dedicada al packaging industrial y con sede en Mascaraque, fue distinguida como Pyme del Año 2025 en Toledo, en reconocimiento a su crecimiento empresarial y a su apuesta por la innovación y el empleo.

Un año antes, en 2024, el galardón recayó en Valquer Laboratorios, empresa toledana especializada en cosmética biotecnológica y dermocosmética profesional, destacada por su desarrollo tecnológico y su expansión en mercados internacionales.

Estos reconocimientos reflejan la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial toledano, con empresas de sectores muy distintos que comparten un denominador común: su capacidad para generar empleo, innovar y competir en mercados cada vez más globales.

Las pymes, motor económico

El Premio Pyme del Año se enmarca en una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de España y Banco Santander para reconocer el papel esencial de las pequeñas y medianas empresas en la economía, responsables de gran parte del empleo y de la actividad empresarial en el país.

Con este reconocimiento, la Cámara de Comercio de Toledo y las entidades colaboradoras buscan poner en valor el esfuerzo de las empresas que, desde la provincia, contribuyen a impulsar la competitividad, la innovación y el desarrollo económico, al tiempo que fomentan la visibilidad de proyectos empresariales ejemplares.