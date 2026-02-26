Noelia de la Cruz denuncia que no habrá lazo del 8M

La portavoz socialista Noelia de la Cruz ha sido contundente al afirmar que “la primera incoherencia es del alcalde del Partido Popular y de la propia señora Illescas. Se gobierna con Vox y luego se lamentan cuando Vox hace lo que siempre ha dicho: vetar la igualdad. El lazo del 8M no se coloca porque lo han tirado con su pacto, al igual que han hecho con la igualdad”.

El Grupo Municipal Socialista exige valentía política real al alcalde de Toledo y a los concejales del Partido Popular, aseverando que “si de verdad creen en la igualdad, dejen de ser rehenes de Vox. No se puede llorar por el lazo mientras se firma el veto en el despacho”.

Noelia de la Cruz ha concluido con un mensaje directo pidiendo “menos teatro y más decisiones. Les pedimos que se sumen a la manifestación del 8M, den la espalda a Vox y respalden mañana la moción conjunta de PSOE e IU Podemos. La igualdad no se negocia: se defiende”, indicando finalmente que “¿a qué espera el alcalde para defender la igualdad y mostrar sin dudas el apoyo a las mujeres?”.