Milagros Tolón, nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes

Sánchez lo ha comunicado este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa, cubriendo así los cambios necesarios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Tolón (Toledo, 1968) era hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Anteriormente fue diputada nacional y alcaldesa de Toledo durante ocho años y también se desempeñó como vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sánchez ha destacado de la nueva ministra de Educación que a lo largo de su carrera profesional "ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de gobierno de nuestro país", un "bagaje" en todas las administraciones de nuestro país donde se ostentan competencias como la política educativa y donde "es imprescindible" la "capacidad de diálogo".

"Será, estoy seguro, una gran ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España", ha añadido sobre Tolón el presidente, que ha dividido la Portavocía del Gobierno y las carteras de Educación Formación Profesional y Deportes.

De la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que es "un gran ministra" de Seguridad Social porque, desde que llegó al cargo en 2023, ha llevado a España a rozar los 22 millones de cotizantes. "Ahora asume una nueva responsabilidad, ser voz del Ejecutivo en esta segunda mitad de la legislatura", ha añadido.

Saiz (Pamplona, 1975), fue antes de ser ministra candidata del PSN a la alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales de 2023 y, en la pasada legislatura, consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno de Navarra. Además, entre los años 2008 y 2012 fue delegada del Gobierno en Navarra.