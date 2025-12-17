Diputación de Toledo y Onda Cero Radio Toledo celebran las tradicionales migas

EL 19 DE DICIEMBRE

Tendrán lugar el viernes 19 de diciembre, a partir de las 13:30 horas.

El casco histórico empieza a celebrar sus tradicionales migas en la Plaza de la Merced, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial de Toledo y el equipo de Onda Cero Radio Toledo para conmemorar el que se considera uno de los días con más arraigo en la capital regional, las migas.

El evento está previsto para las 13:30 horas hasta agotar existencias, por lo que, la Diputación Provincial, presidida por Concepción Cedillo, y la emisora, dirigida por Óscar San Martín, invitan a todos los toledanos a participar en esta comida tan tradicional.

Por ello, quienes quieran acompañar tanto al equipo radiofónico como al de la casa provincial como antesala a disfrutar una navidad llena de paz, amor, salud y alegría, podrán degustar un plato y una bebida para recibir así la navidad en compañía de sus amistades, familiares y compañeros de trabajo. Sin duda será, un año más, un momento de reencuentro y confraternización.

