El PSOE pide explicaciones sobre las últimas oposiciones del Ayuntamiento 

García ha reclamado al alcalde, Carlos Velázquez, la constitución urgente de una Comisión de Garantías que supervise de forma independiente los procesos de selección y que evalúe qué ha fallado, quién es responsable y qué mecanismos deben blindarse para impedir que un hecho así pueda repetirse. “No basta con un gesto. Hace falta una reacción institucional firme y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en su administración”, ha subrayado.

El viceportavoz socialista ha insistido en que “cientos de opositores han confiado en la limpieza de estas convocatorias” y ha recordado que el Ayuntamiento está obligado a ofrecer una explicación pública clara, transparente y verificable. “Si hay indicios razonables de irregularidad, el examen debe ser anulado y reiniciado bajo controles reforzados. Y si alguien ha manipulado el procedimiento, debe asumir las consecuencias”, ha destacado.

El PSOE propone que la citada comisión incorpore a personal técnico especializado y representantes de los grupos municipales, con el fin de garantizar “un proceso escrupulosamente limpio, sin interferencias y con criterios objetivos para todos los aspirantes”. Para García, “el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado: debe liderar un marco de supervisión que devuelva la confianza tanto al personal municipal como a quienes concurren a una plaza pública”.

El Grupo Socialista se pregunta qué está ocurriendo en el área de personal “cada vez que el Partido Popular gobierna”, como también ha ocurrido recientemente en otras administraciones públicas, como la propia Diputación Provincial de Toledo, y advierte de que la opacidad o la inacción no harán sino agravar la desconfianza generada. “Toledo merece instituciones sólidas y procedimientos impecables. No vamos a permitir que se banalice algo tan serio como el acceso a un empleo público”.