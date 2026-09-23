La gestión de las emergencias y el Abono Único de bus estatal, propuestas del PSOE

La primera de las iniciativas reclama al equipo de gobierno de Carlos Velázquez que culmine la tramitación del PLATEMUN y proceda a su aprobación y difusión pública. La propia página web municipal señala actualmente que el documento está redactado y en proceso de homologación por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Para el Grupo Municipal Socialista, la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia no pueden quedar en segundo plano, especialmente en un contexto marcado por episodios meteorológicos cada vez más extremos, como inundaciones, tormentas o temperaturas elevadas.

La concejala socialista, Laura Villacañas, ha señalado que “Toledo necesita tener su plan de emergencias actualizado, aprobado y operativo, pero también debe ser conocido por la ciudadanía y por todos los servicios que tienen que intervenir cuando se produce una emergencia”.

“No hablamos de un documento administrativo más, sino de una herramienta para proteger a los toledanos y a las toledanas y para saber cómo actuar, quién tiene que hacerlo y cómo deben coordinarse los distintos servicios cuando se produce una situación de riesgo”, ha subrayado.

El PSOE recuerda que en septiembre de 2024 el Gobierno municipal anunció la incorporación de un nuevo coordinador municipal de Emergencias con el objetivo, entre otros, de actualizar los planes municipales. Dos años después, los socialistas consideran necesario que el Ayuntamiento concrete los pasos pendientes y dé información sobre la situación actual del expediente.

“Han pasado dos años desde aquel anuncio y seguimos sin tener un plan aprobado. En materia de emergencias no podemos conformarnos con que el documento esté redactado: tiene que estar homologado, aprobado, operativo y a disposición de la ciudadanía”, ha afirmado la concejala.

Un Abono Único para facilitar los desplazamientos

La segunda moción plantea la adhesión de Toledo al sistema estatal de Abono Único, con el objetivo de facilitar el uso del transporte público y favorecer los desplazamientos de los ciudadanos que utilizan el autobús para acudir a otros municipios por motivos laborales, educativos o personales.

El Ministerio de Transportes mantiene durante 2026 el Abono Único para los servicios estatales de transporte por carretera y ferroviarios, mientras que las entidades locales cuentan además con mecanismos específicos de apoyo y financiación para reducir el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano e interurbano.

Para los socialistas, Toledo debe aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo marco para hacer más accesible el transporte público, favorecer la movilidad de jóvenes y estudiantes y facilitar los desplazamientos de quienes viven en la ciudad y se mueven habitualmente por el área metropolitana.

“Toledo no puede quedarse al margen de ninguna oportunidad que permita mejorar el transporte público y aliviar el coste de los desplazamientos de nuestros vecinos y vecinas”, ha defendido Laura Villacañas.

La concejala ha añadido que “adherirse al Abono Único significa facilitar que más personas puedan utilizar el transporte público, avanzar hacia una movilidad más sostenible y aprovechar los mecanismos de financiación que existen para las administraciones locales”.