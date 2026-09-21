Aseguran que 'sólo' un tercio de Geacam estará activo este viernes

Así lo han denunciado este lunes en rueda de prensa en Toledo Manuel Amores, presidente del Comité de empresa de Geacam, y los responsables de CCOO en esta empresa pública en Guadalajara, Toledo y Cuenca, Ignacio Blanco, Javier Rubio y Alejandro García, respectivamente.

“Pese a que se han quemado en total casi 43.000 hectáreas en la región, que ha sufrido este verano el segundo incendio más grande de España, el de la Mierla, y pese a que estamos en periodo alto de incendios forestales sigue habiendo recortes en la campaña de extinción”, advierte Amores. El pasado viernes día 18 empezaron a desactivarse retenes, ahora mismo solo el 76% de los medios terrestres están activados en la región, pero es que a partir de este viernes 25 únicamente quedarán el 11%. De las 114 torres de vigilancia, solo quedarán activas un 20%. Si atendemos a la totalidad de medios del dispositivo a partir de este viernes, sólo quedará activado un tercio del mismo.

Así, la sección sindical de CCOO en Geacam advierte de las graves consecuencias para el medio ambiente y para las personas trabajadoras que suponen estos recortes. El año pasado los recortes dieron lugar a que se quemaran en el Pico del Lobo 3.300 hectáreas.

Desde el pasado 8 de septiembre, que se empezó a desactivar la vigilancia fija, personal fijo-discontinuo e interinos están siendo despedidos. Hay 190 fijos discontinuos y 460 interinos, que la Consejería dice que no puede mantener todo el año.

Además, la consejería de Desarrollo Sostenible está sustituyendo las vacantes de las personas que se jubilan y que tienen un contrato indefinido, con contrataciones fijas discontinuas de campaña, con contratos de 90 a 110 días. “Nos parece lamentable que se esté haciendo esto porque son puestos de trabajo que vienen presupuestados”, ha señalado Amores.

Otra de las denuncias que realiza el sindicato es que solamente se sustituyen las bajas en campaña de extinción, en campaña de prevención no. “Si tan importante es la prevención para la Consejería, no entendemos que las bajas de un compañero que está trabajando en prevención no se sustituya, cuando hay una bolsa de trabajo de 500 personas”.

Asimismo, la sección sindical de CCOO en Geacam ha anunciado que el sindicato va a realizar reclamaciones de cantidad para el personal interino en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que las y los trabajadores interinos de las empresas públicas tienen derecho a una reclamación por daños morales cuando llevan más de tres años con un contrato de interinidad, así como otras sentencias en el país. En Geacam hay un 90% de interinos que superan esa antigüedad.

El presidente del Comité de empresa de Geacam ha afirmado que otras comunidades limítrofes a la nuestra mantienen el dispositivo de extinción al 100% hasta el 15 de octubre que se considera periodo alto de incendios forestales, pero en Castilla-La Mancha comienza a desactivarse en septiembre.

Por su parte, el responsable de CCOO en Geacam en Toledo ha denunciado que desde 2008 se han perdido más de 640 puestos de trabajo y “la voluntad de esta Consejería no parece ni mucho menos revertir esta situación”. “Estamos yendo a los incendios cuatro personas”, a partir de septiembre se van a quedar entre dos y tres unidades activadas para posibles contingencias, contando con solo cuatro personas por turno, e incluso en noviembre y en diciembre se van a quedar dos personas por turno. “Si ocurre cualquier tipo de contingencia, inundaciones, nevadas, incendios, que nos diga la consejera qué se pueden hacer con dos personas por turno con el riesgo que esto supone”.

El responsable de CCOO en Geacam en Guadalajara ha recordado que está abierta la mesa de negociación del convenio colectivo, caducado desde 31 de diciembre de 2024, pero el presupuesto que hay para negociar mejoras para las 2.500 personas trabajadoras es de 0 euros. Asimismo, ha indicado que el colectivo de más 600 trabajadores interinos y fijos discontinuos “cada año se las ve negras para venir a trabajar tan solo cien días, buscando alquileres en sitios donde no hay casas para ser alquiladas, pegándose palizas de kilómetros para ejercer la profesión que les gusta”.

Por último, el responsable de CCOO en Geacam en Cuenca ha denunciado la “falta de compromiso que tiene la Consejería con la población rural”. Al no haber fijeza de puestos de trabajo en las zonas rurales estas quedan todavía más despobladas, “si estás ofreciendo a la gente contratos de tres meses quienes ya residen en esos pueblos van a emigrar a otras ciudades y nadie va a venir a estas localidades porque no hay una oferta de trabajo estable”.

La sección sindical de CCOO en Geacam insiste en pedir una reunión a la consejera de Desarrollo Sostenible para poder así trasladarle todas estas cuestiones y reivindicaciones como que durante el periodo alto y extremo de incendios forestales el dispositivo esté completo al 100% y que se cubran todas las vacantes del dispositivo, 672 vacantes sin cubrir en la región.