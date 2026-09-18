ASAJA, COAG Y UGA anuncian movilizaciones contra la subida del gasóleo

En un comunicado conjunto, las tres organizaciones han señalado que las fechas y las ubicaciones concretas en las que se desarrollarán sus manifestaciones y protestas se darán a conocer en los próximos días.

Las entidades agrarias han advertido de que la escalada de los costes de producción -derivada del encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes desde el inicio de la guerra en Irán y agravada en los últimos meses- ha hundido la rentabilidad de los agricultores y ganaderos en todos los sectores y territorios.

En concreto, el gasóleo agrícola alcanzó el pasado 7 de septiembre un precio de 1,649 euros por litro, según datos del Ministerio de Agricultura, lo que representa un incremento del 48% en comparación con el valor registrado hace un año.

Las organizaciones denuncian que este encarecimiento coincide con un momento crítico del calendario agrario, en plena campaña de siembras, vendimia, cosecha de maíz y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna.

EXPIRACIÓN DE LAS AYUDAS EL 30 DE SEPTIEMBRE

A este contexto se suma el fin de la ayuda a la compra de gasóleo agrícola, fijado para el próximo 30 de septiembre. Desde el sector critican que, a menos de dos semanas de que venza dicho plazo, ninguna Administración pública ha planteado respuestas ni alternativas para amortiguar el impacto económico, abocando al campo a afrontar la campaña de otoño sin ningún tipo de respaldo financiero.

Por ello, Asaja, COAG y UPA exigen medidas inmediatas a todas las Administraciones competentes y han realizado un llamamiento conjunto a todo el sector para secundar los actos de protesta.