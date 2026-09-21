Todo preparado para 'Sabor Toledo' en La Vega

La presentación ha contado también con la participación del secretario general de FEDETO, Manuel Madruga, la presidenta de la Cámara de Comercio de Toledo, María de los Ángeles Martínez, y el presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Tomás Palencia, y para finalizar el acto ha tenido lugar un showcooking del chef Iván Cerdeño.

Cedillo ha explicado que Sabor Toledo, impulsado por la Diputación de Toledo y FEDETO, parte de una idea sencilla: mostrar que Toledo es mucho más que su patrimonio histórico y cultural y que también se encuentra “en nuestros pueblos, en nuestros campos, en nuestras bodegas, en nuestras almazaras, en nuestras queserías, en nuestros obradores, en nuestros restaurantes y, sobre todo, en las personas que llevan generaciones trabajando para mantener todo eso vivo”.

En este sentido, ha señalado que la gastronomía ofrece una oportunidad para contar la provincia de una manera diferente, cercana y experiencial, porque “un producto no es solamente un producto”, sino que detrás de un queso, un aceite, un vino o un dulce hay agricultores, ganaderos, artesanos, familias, empresas y municipios.

“Queremos que alguien llegue a La Vega, pruebe algo que no conocía y, a partir de ahí, quiera saber de dónde viene”, ha afirmado Cedillo, explicando que el objetivo es que cada sabor pueda despertar la curiosidad por un territorio y convertirse en una nueva razón para recorrer la provincia, descubrir sus pueblos y conocer sus productos.

La presidenta ha incidido especialmente en el carácter provincial de Sabor Toledo, concebido para representar la diversidad territorial de Toledo a través de cuatro grandes espacios: Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra y Torrijos. “Son territorios diferentes, con productos diferentes, con paisajes diferentes y con formas diferentes de entender la gastronomía, pero todos forman parte de una misma realidad”, ha señalado.

La primera edición del festival reunirá durante cuatro días a más de 60 productores, artesanos, establecimientos hosteleros y proyectos vinculados al producto local y de proximidad, convirtiendo el Parque de La Vega de Toledo en un gran escaparate de la riqueza gastronómica de la provincia.

La Diputación de Toledo ha querido, además, que Sabor Toledo sea un proyecto abierto al conjunto de los municipios. Para ello, ha destinado 80.000 euros a facilitar el transporte en autobús, permitiendo que 5.500 toledanos de 75 municipios puedan desplazarse gratuitamente al festival durante los cuatro días, en cerca de un centenar de autobuses.

“Queremos que nuestros pueblos estén aquí, que nuestros vecinos puedan venir y que cuando alguien entre en La Vega pueda encontrarse con gente de toda la provincia”, ha señalado la presidenta, para quien esta iniciativa responde directamente a la manera de entender la Diputación: “estar cerca de nuestros municipios y ayudar a que aquello que existe en ellos tenga oportunidades”.

Una gran mesa provincial durante cuatro días

Sabor Toledo convertirá el Parque de La Vega, a las puertas del Casco Histórico de la capital, en un punto de encuentro para productores, empresas agroalimentarias, cocineros, hosteleros y visitantes, con una programación que combina gastronomía, cultura y ocio.

El festival contará con degustaciones, venta directa de productos, tapas, catas, talleres y showcookings, además de música, conciertos, DJs, teatro, actividades infantiles, podcasts y contenidos en directo, con el objetivo de convertir La Vega en un espacio para disfrutar durante todo el día.

La programación incorpora también elementos vinculados a la identidad cultural de los municipios, con bandas de música, grupos de teatro, personajes históricos y tradiciones procedentes de distintos puntos de la provincia. De esta forma, Sabor Toledo pretende que el visitante pueda realizar un recorrido por la provincia no solo a través de sus sabores, sino también de su música, sus costumbres y su patrimonio cultural.

“Queremos que quien entre en La Vega pueda, de alguna manera, recorrer Toledo sin salir del parque”, ha explicado Cedillo.

La programación gastronómica contará asimismo con la participación del cocinero toledano Iván Cerdeño, embajador de Sabor Toledo, que contribuirá a poner en valor la cocina y los productos de la tierra y a reivindicar la tradición, la memoria gastronómica, el territorio y los productores de la provincia.

Sabor Toledo Escolar

Uno de los ejes destacados de esta primera edición será Sabor Toledo Escolar, que se desarrollará los días 24 y 25 de septiembre y permitirá que cerca de 2.000 escolares de distintos municipios de la provincia conozcan los productos y oficios vinculados a la gastronomía toledana.

Cedillo ha destacado el valor de esta iniciativa para garantizar el futuro de los productos, las tradiciones y los oficios de la provincia. “Si queremos mantener nuestros productos, nuestros oficios y nuestras tradiciones dentro de veinte o treinta años, tenemos que conseguir que los niños los conozcan hoy”, ha afirmado.

La programación pretende acercar a los escolares el origen de los alimentos y el trabajo que existe detrás de ellos, mostrando que detrás de cada producto hay personas, empresas, familias y territorios.

Colaboración público-privada y vocación de continuidad

La presidenta de la Diputación ha puesto también en valor la colaboración que ha hecho posible Sabor Toledo, una iniciativa impulsada junto a FEDETO y que cuenta con la participación de la Cámara de Comercio de Toledo, la Asociación de Hostelería, productores, cocineros y empresas, además del patrocinio principal de Cerveza La Sagra.

Cedillo ha defendido que “cuando las instituciones, las empresas y la sociedad somos capaces de trabajar en la misma dirección, tenemos mucha más capacidad para conseguir que las cosas ocurran”.

La presidenta ha remarcado igualmente que el proyecto no está concebido para terminar el próximo 27 de septiembre. La Diputación ya planteó desde su presentación que Sabor Toledo tendrá vocación de continuidad, con acciones a lo largo del año y en distintos municipios de la provincia, en colaboración con los ayuntamientos, para consolidar una red de promoción del producto local y del turismo gastronómico.

“Esta primera edición tiene que ser el comienzo”, ha asegurado Cedillo, quien ha apostado por construir progresivamente una marca asociada a la gastronomía, los productos, los pueblos y las personas de la provincia.

Toledo a través del sabor

La presidenta ha concluido defendiendo que Sabor Toledo responde a un objetivo más amplio de promoción y autoestima provincial: conseguir que los propios toledanos descubran y valoren lo que tienen cerca y que quienes visitan la provincia encuentren nuevas razones para conocerla.

“Queremos que alguien venga a La Vega, pruebe un producto y se vaya pensando en el pueblo donde lo hacen. Que una familia descubra un restaurante al que después quiera ir. Que alguien conozca una empresa y se interese por ella”, ha señalado.

En definitiva, ha afirmado que “no queremos solamente que Toledo se visite. Queremos que se conozca, que se viva y que se valore”. “Y, sobre todo, queremos que Toledo se saboree”, ha concluido.