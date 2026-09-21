El Paseo Imperial cierra al tráfico hasta el 15 de octubre

El Ayuntamiento de Toledo informa de que, con motivo de la celebración de la feria gastronómica ‘Sabor Toledo’ y de FARCAMA, el Paseo Imperial de la Vega permanecerá cerrado al tráfico de vehículos desde el próximo miércoles 23 de septiembre hasta el martes 15 de octubre.

El corte afectará al tramo del Paseo Imperial comprendido entre las rotondas de Bisagra y Tavera, con el objetivo de facilitar el montaje, celebración y posterior desmontaje de ambos eventos, que tendrán como escenario este entorno de la ciudad durante las próximas semanas.

Durante este periodo, se recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y utilizar itinerarios alternativos, atendiendo en todo momento a las indicaciones de la Policía Local y a la señalización instalada en la zona.

Transporte público gratuito por el Día sin Coche

Además, el Ayuntamiento de Toledo se suma este martes 22 de septiembre al Día sin Coche, una iniciativa incluida dentro de la Semana Europea de la Movilidad, con el objetivo de fomentar formas de desplazamiento más sostenibles y promover el uso del transporte colectivo.

Por este motivo, el transporte público urbano de Toledo será gratuito durante la jornada del martes 22 de septiembre, facilitando a los ciudadanos una alternativa al vehículo privado para sus desplazamientos por la ciudad.

El Ayuntamiento anima a los toledanos a aprovechar esta jornada para utilizar el transporte público y contribuir a una movilidad más sostenible, accesible y respetuosa con el entorno.