Fuensalida presenta la XXI edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado

En el acto también ha participado la concejal de Cultura de Fuensalida, Miriam Mera, y el tesorero de la Asociación Artístico-Cultural Zapa, Jesús Retes, en representación del grupo organizador del certamen.

Éste ha explicado que las representaciones se celebrarán todos los sábados de noviembre a las 20.30 horas en la Casa de Cultura, con un precio de entrada de 4 euros y un abono completo de 14 euros.

El ciclo comenzará el 1 de noviembre con la compañía A Cal y Canto y su obra 'Malas', continuará el 8 de noviembre con 'El trastero' de los Amigos del Teatro de Castellón, el 15 de noviembre con 'Los días de la noche' de Adeshora Teatro, y el 22 de noviembre con 'El manual de la buena esposa' de la compañía Maru-Jasp.

La Gala de Clausura, a cargo del Grupo de Teatro Zapa, cerrará el certamen el 29 de noviembre con la representación de la obra 'Dichoso dinero negro'.

según informa la Institución provincial, De Frutos ha asegurado que este certamen representa "la unión entre la participación ciudadana, el apoyo institucional y el amor por el teatro del municipio de Fuensalida", destacando además que "invertir en cultura es invertir en futuro, en identidad y en cohesión social".

En este sentido, la portavoz de la institución provincial ha querido felicitar al Ayuntamiento de Fuensalida y a la Asociación Zapa, por "más de dos décadas de trabajo ininterrumpido, de escenarios llenos, de emociones compartidas y de reconocimiento al talento de los grupos participantes, que cada año nos sorprenden con propuestas de gran nivel".

Por todo ello, ha asegurado que la Diputación "seguirá apoyando este certamen y todas aquellas iniciativas que mantienen viva la llama del teatro en municipios como Fuensalida", recordando su importancia para "acercar la cultura a todos los ciudadanos, independientemente del tamaño o ubicación del municipio en que vivan".

UNA CITA INELUDIBLE

Por su parte, el alcalde de Fuensalida ha agradecido a la Diputación de Toledo "su apoyo constante a los municipios y a la cultura en todas sus manifestaciones" y ha recordado que el certamen cuenta con el Sello de Calidad Escenamateur, "un reconocimiento nacional que avala la excelencia de su organización y programación, y que nos llena de orgullo como municipio".

En este sentido, Alonso ha querido reconocer públicamente la gran labor del Grupo de Teatro Zapa, auténtico motor de este proyecto, y de todas las personas que, desde el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura y la Casa de Cultura, trabajan con dedicación para que el certamen siga creciendo y manteniendo su calidad y prestigio.

"El teatro, con su capacidad para emocionar, hacer pensar y unir, es una de las expresiones más valiosas de esa cultura que queremos cuidar y compartir", ha dicho el primer edil, que ha invitando a todos los amantes del teatro, tanto de Fuensalida como de toda la provincia, a acompañarnos durante este mes de noviembre y disfrutar del talento, la creatividad y la ilusión que ofrecerán estas compañías.