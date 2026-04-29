Cambian los puestos de venta en la Romería del Valle de Toledo

Una de las novedades presentadas ha sido la disposición de los puestos de venta. Una situación que la vicealcaldesa cree que “se ensancha la zona y se van a producir menos aglomeraciones. Desde el punto de vista de la seguridad, esta situación es mucho mejor”. Además, Cañizares ha informado de una zona de paso “de unos 80 metros de largo en la zona de la acera, con el fin de transitar sin aglomeraciones y poder ir a la Ermita”.

El dispositivo de seguridad previsto por el Ayuntamiento de Toledo para este próximo día 1 de mayo contará con dotaciones de Policía Local, además de la Patrulla Verde, Policía Nacional, que estará reforzada por la Unidad de Caballería. La seguridad estará reforzada por los drones de Policía Nacional y Policía Local, en un día donde también darán servicio Bomberos y Protección Civil.

Desde el consistorio también está previsto un plan especial de limpieza. Este empezará a las 06:00h en toda la carretera del Valle. Por la tarde habrá una brigada con vehículos y tres operarios, además de otros dos operarios en la zona del recorrido de la procesión, entre las 15:30 y las 20:30h. Y para los días posteriores a la festividad, se ha previsto un plan de limpieza integral de la zona.

Restricciones y prohibiciones

Cañizares ha recalcado que “tal y como sucedió el año pasado, no se va a permitir entrar a la Romería del Valle con envases de vidrio, que queda terminantemente prohibido”. Una decisión que la vicealcaldesa asegura es para “preservar la seguridad” y se realizarán tres controles de seguridad para evitar que se introduzcan este tipo de envases.

La concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil ha indicado el resto de las prohibiciones contempladas con sanciones, en caso de producirse. Cañizares ha recordado que está totalmente prohibido encender cualquier tipo de fuego, además de la instalación de equipos de sonido no autorizados, como amplificadores, que sólo están autorizados en los puestos de los partidos políticos. Tampoco se podrá tirar o abandonar basura en la Romería del Valle, que estará vigilado por la Patrulla Verde de la Policía Local.

Otros cortes de tráfico

El viernes 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, están previstas otras dos manifestaciones por el centro de Toledo. Se cortará la circulación entre las 10:30 y las 13:00h, desde la Explanada de Hostal del Cardenal, hacia puerta de Bisagra, Calle Armas y la Plaza de Zocodover.