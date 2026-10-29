Emotivos minutos de silencio por Urda

Representantes institucionales de todos los estamentos han protagonizado un sentido minuto de silencio desde la plaza del Ayuntamiento de la localidad, frente a la Catedral Primada, un homenaje en el que ha estado presente el arzobispo, Francisco Cerro Chaves. Unas muestras de cariño y respeto que se han reproducido por toda Castilla-La Mancha.

Así, en la capital regional, el presidente, Emiliano García-Page; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; las ministras de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y la de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el presidente de las Cortes, Pablo Bellido.

También en Albacete, el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, acompañado por una amplia representación del Gobierno Provincial, se ha sumado en la noche de este miércoles al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

Desde la Institución provincial se ha reiterado un mensaje de cercanía a las familias de las personas fallecidas, su apoyo a quienes han resultado heridas y su reconocimiento a las y los profesionales de los servicios públicos de emergencias, sanitarios y de seguridad que, desde el primer momento, trabajan para salvar vidas, atender a las víctimas y acompañar a sus seres queridos.

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha trasladado a los familiares y seres queridos de las 68 personas fallecidas las condolencias, el cariño y la solidaridad de Albacete y de todos los albaceteños.

También en Cuenca, el alcalde, Darío Dolz, ha presidido el minuto de silencio bajo los arcos del Ayuntamiento, también con particioación del consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández; la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial, María Ángeles Martínez; y otras autoridades, así como miembros de la Corporación municipal, representantes de Policía Local y de Bomberos, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, trabajadores municipales, colectivos sociales y ciudadanía en general.

Tomelloso se ha unido a estas muestras de dolor en un acto donde han participado el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro; miembros de la Corporación municipal; representantes de la Policía Local y la Guardia Civil y representantes de diferentes ámbitos de la vida social y asociativa de la localidad, entre ellos, el presidente de la Asociación de Empresarios de Tomelloso y Comarca, Enrique Sánchez, y el presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad (AFAS), Luis Perales.

En Talavera de la Reina, de su lado, el alcalde, José Julián Gregorio, ha expresado, en nombre de toda la Corporación Municipal, el pesar de la ciudad por las consecuencias del trágico accidente.

"Estamos aquí en Talavera unidos con muchísimos ciudadanos que han venido a mostrar ese apoyo y esa solidaridad a las víctimas de este terrible accidente", ha señalado el alcalde, quien ha trasladado sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y su apoyo a quienes permanecen heridas.