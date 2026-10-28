Información para familiares de los afectados por el accidente ferroviario en Urda

La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario. El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN para agilizar el proceso de identificación. Estas oficinas están ubicadas en las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo (Avenida de Barber,42) y Córdoba, en la Zona de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado 32) y de Andalucía (Avenida de la Borbolla nº 8, Sevilla) .

El objetivo prioritario es la identificación de los desaparecidas y la toma de muestras de ADN para agilizar el proceso de identificación.