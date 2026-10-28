ACCIDENTE FERROVIARIO

Información para familiares de los afectados por el accidente ferroviario en Urda

Se han habilitado diferentes vías de comunicación para los familiares:

900 10 10 20 Renfe

900 001 403 Iryo

900 122 112 habilitado por el Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha

Onda Cero Toledo

Toledo |

Información para familiares de los afectados por el accidente ferroviario en Urda
Información para familiares de los afectados por el accidente ferroviario en Urda | Ministerio del Interior

La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario. El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN para agilizar el proceso de identificación. Estas oficinas están ubicadas en las Comandancias de la Guardia Civil de Toledo (Avenida de Barber,42) y Córdoba, en la Zona de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado 32) y de Andalucía (Avenida de la Borbolla nº 8, Sevilla) .

El objetivo prioritario es la identificación de los desaparecidas y la toma de muestras de ADN para agilizar el proceso de identificación.

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