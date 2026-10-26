Novedades en las actividades para mayores en Toledo

Illescas ha subrayado que esta programación responde a una necesidad social cada vez más importante, ya que las actividades dirigidas a las personas mayores no solo contribuyen a mejorar su salud física y emocional, sino que también estimulan las capacidades cognitivas y favorecen las relaciones personales, especialmente en una etapa de la vida en la que pueden debilitarse las redes de apoyo por la pérdida de familiares o personas del entorno.

“Desde el Ayuntamiento intentamos reforzar cada año ese apoyo a las redes sociales y la colaboración institucional con todas las entidades que trabajan por un objetivo común, mejorar la salud emocional y las redes de protección de las personas mayores”, ha señalado.

La concejala ha destacado que las personas mayores tienen inquietudes y necesidades cada vez más variadas, por lo que resulta fundamental combinar la formación en nuevas destrezas con actividades que les permitan salir de su rutina diaria, conocer nuevos entornos y compartir experiencias.

En este sentido, ha incidido en que las excursiones y la asistencia a espectáculos culturales constituyen herramientas para estimular la memoria, mantener la actividad física y favorecer la autonomía personal, “viajar y salir del entorno habitual activa mecanismos biológicos y psicológicos que contribuyen a un envejecimiento saludable”, ha afirmado Illescas, quien ha añadido que el cine, el teatro, los conciertos y la danza ofrecen también una vía de inclusión social y de conexión con las emociones.

Colaboración con las entidades sociales de Toledo

Una de las novedades de esta edición es la incorporación a la programación de actividades propuestas por otras entidades que trabajan con las personas mayores de la ciudad, siguiendo la línea de colaboración que la Concejalía desarrolla en otras áreas.

Así, se incluirán iniciativas de la Asociación de Vecinos El Tajo y de Socializa60, entidad que aglutina a distintas asociaciones de personas mayores de Toledo. Además, la Fundación Mayores ha sido la encargada de elaborar el cartel y la imagen de esta programación, una iniciativa con la que el Ayuntamiento quiere dar visibilidad al trabajo que desarrolla esta entidad en Castilla-La Mancha, especialmente en la atención a personas mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad, con discapacidad o falta de apoyos familiares.

Illescas ha explicado que esta colaboración permite acercar a la ciudadanía la labor de una fundación que ofrece medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, acompaña a personas mayores en situaciones de vulnerabilidad y desarrolla iniciativas de sensibilización y prevención de la soledad no deseada.

En este ámbito, ha destacado el programa ‘Enredando Barrios’, que la Fundación desarrolla en Toledo con el patrocinio de la Diputación Provincial y que busca prevenir el aislamiento mediante la implicación del vecindario, los servicios sociales, los comercios, las farmacias y el voluntariado.

Una programación variada para compartir experiencias

La programación municipal incluirá propuestas de ocio, cultura, formación y convivencia para responder a los distintos intereses de las personas mayores, entre las actividades impulsadas por la asociación de vecinos, figuran un torneo de petanca, un taller de mantenimiento y reparación de bicicletas, una actividad de iniciación al Lindy Hop y un taller de radio con Onda Polígono.

Por su parte, el Ayuntamiento organizará las Tardes de cine, con proyecciones de documentales en los centros de mayores, y el taller ‘Luces, cámara y acción’, en el que los participantes aprenderán a crear vídeos y publicaciones y la formación digital continuará siendo una de las líneas de trabajo, con talleres sobre el manejo de WhatsApp y redes sociales, entre otras herramientas.

La concejala ha explicado que, aunque el sistema de inscripción volverá a ser presencial, el Ayuntamiento quiere seguir facilitando que las personas mayores adquieran competencias digitales y puedan utilizarlas para comunicarse, compartir contenidos y participar en la sociedad. También se celebrará la segunda edición de la gala ‘Huellas que dejan legado’, puesta en marcha el pasado año para reconocer la trayectoria y la aportación de personas mayores ejemplares de Toledo. A estas propuestas se sumará una nueva actividad de tardeo, con el objetivo de generar espacios de encuentro y convivencia.

La programación contempla, además, un encuentro dirigido específicamente a las mujeres mayores para acercarlas al Centro de la Mujer y dar a conocer los recursos y servicios que ofrece. Illescas ha recordado que este centro desarrolla una labor que va más allá de la atención a las víctimas de violencia de género, por lo que considera importante que las mujeres mayores conozcan las posibilidades de asesoramiento, información y apoyo que tienen a su disposición.

Excursiones, patrimonio y espectáculos

Las salidas culturales y las excursiones volverán a tener un protagonismo destacado, entre los destinos previstos figuran Consuegra, con una visita guiada para conocer su patrimonio; La Puebla de Montalbán y las Barrancas de Burujón, donde se combinarán la cultura, el teatro y el patrimonio medioambiental; y Madrid, con una jornada que incluirá una merienda y la asistencia a un espectáculo de flamenco.

También se organizará una visita al Museo Reina Sofía, mientras que el tren turístico de Toledo estará disponible en distintas jornadas para que las personas mayores puedan redescubrir algunos de los rincones y lugares con encanto de su propia ciudad.

La programación incluirá asimismo actividades intergeneracionales, propuestas teatrales en el Teatro de Rojas y espectáculos de magia, con el propósito de favorecer el intercambio de experiencias entre distintas generaciones y reforzar los vínculos familiares y comunitarios.

“Queremos que las personas mayores puedan participar en actividades que rompan su rutina, conozcan a otras personas y creen nuevas redes de amistad, sabemos que de estas excursiones surgen grupos que después siguen quedando y compartiendo experiencias, y eso demuestra lo positivo que es fomentar estos encuentros”, ha señalado Illescas.

Otra de las principales novedades de esta edición es el cambio en el sistema de inscripción, que se realizará presencialmente en los centros de mayores, atendiendo a una petición del Consejo Local de Personas Mayores y de las entidades que lo integran.

La concejala ha explicado que el Ayuntamiento mantendrá la difusión de las actividades a través de su página web y del canal de WhatsApp dirigido a las personas mayores, pero las inscripciones ya no se efectuarán mediante formularios en línea.

La decisión busca evitar que las personas con mayores competencias digitales tengan ventaja a la hora de apuntarse y que quienes necesitan ayuda para realizar el trámite presencial se queden sin plaza por una cuestión de rapidez.

Por ello, una vez concluido el plazo de preinscripción de cada actividad, se celebrará un sorteo público para determinar el orden de participación y facilitar que las oportunidades se distribuyan de forma equitativa, el objetivo es que cada persona pueda acceder, al menos, a una actividad, evitando que sean siempre las mismas personas quienes consigan plaza por inscribirse antes.

Fundación Mayores

Durante la presentación, Pilar Sánchez Conde, representante de Fundación Mayores, ha agradecido al Ayuntamiento la oportunidad de colaborar en una programación que comparte el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y favorecer su inclusión social.

Sánchez Conde ha explicado que la fundación, creada en 1999 y con ámbito regional, trabaja principalmente con personas mayores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, discapacidad o falta de apoyos familiares, actualmente acompaña a cerca de 400 personas en Castilla-La Mancha mediante medidas de apoyo que respetan su voluntad, preferencias y proyecto de vida.

Su labor incluye el acompañamiento en decisiones personales y jurídicas, la atención a necesidades cotidianas, la búsqueda de apoyos para desenvolverse en el hogar y la promoción de la participación en actividades sociales y culturales.

La entidad desarrolla también iniciativas de sensibilización para combatir el edadismo y reivindicar el valor de las personas mayores en la sociedad. En este sentido, Sánchez Conde ha defendido la importancia de reconocer su experiencia, conocimientos y capacidad para contribuir a la comunidad, “los mayores no somos únicamente un colectivo al que proteger; somos un motor, una fuerza y un faro en esta sociedad”, ha señalado, reivindicando la necesidad de evitar su exclusión y favorecer la convivencia entre generaciones.

La fundación, además impulsar el programa ‘Enredando Barrios’, que en Toledo cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial y cuyo objetivo es detectar y prevenir situaciones de soledad no deseada antes de que desemboquen en escenarios de mayor vulnerabilidad, recuperando el apoyo vecinal e implicando a los servicios sociales, los recursos sanitarios, los comercios y el voluntariado.

La iniciativa contempla también el acompañamiento a las familias que deben afrontar situaciones de discapacidad o dependencia de una persona mayor, así como la promoción del voluntariado joven y de actividades compartidas que favorezcan el aprendizaje mutuo.