ACCIDENTE FERROVIARIO

Convocados minutos de silencio en toda España por las víctimas del accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Toledo se suma al minuto de silencio que ha convocado la FEMP

Onda Cero Toledo

Toledo |

Convocados minutos de silencio en toda España por las víctimas del accidente ferroviario
Convocados minutos de silencio en toda España por las víctimas del accidente ferroviario | Ayuntamiento de Toledo

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propone a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells convocar hoy miércoles, 28 de octubre, a las 20:00 horas, un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo. La FEMP traslada su pésame a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, y agradece la labor de los servicios de emergencia que están trabajando en la zona. Asimismo, la federación se pone a disposición de los ayuntamientos, las entidades y todas las personas que requieran sus servicios para coordinar las tareas de protección civil y otras emergencias. En Toledo, ese minuto de silencio se ha convocado en la Plaza del Ayuntamiento a las 20:00h

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