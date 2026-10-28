Convocados minutos de silencio en toda España por las víctimas del accidente ferroviario

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propone a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells convocar hoy miércoles, 28 de octubre, a las 20:00 horas, un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo. La FEMP traslada su pésame a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, y agradece la labor de los servicios de emergencia que están trabajando en la zona. Asimismo, la federación se pone a disposición de los ayuntamientos, las entidades y todas las personas que requieran sus servicios para coordinar las tareas de protección civil y otras emergencias. En Toledo, ese minuto de silencio se ha convocado en la Plaza del Ayuntamiento a las 20:00h