La catedral de Toledo, en cerámica de cuerda seca

La muestra se enmarca en la celebración del VIII Centenario de la Catedral de Toledo y reúne obras en las que padre e hijo comparten un mismo motivo, pero desarrollan interpretaciones diferenciadas. La arquitectura, los espacios, las formas y el patrimonio de la Catedral sirven como punto de partida para dos propuestas artísticas construidas desde sensibilidades y lenguajes propios, según han informado los organizadores de la exposición por nota de prensa.

La exposición pone de relieve las posibilidades expresivas de la cuerda seca, una técnica de tradición cerámica que aquí trasciende su función ornamental para convertirse en un recurso pictórico.

El color, la línea, la composición y las cualidades de los materiales permiten abordar el monumento desde perspectivas diversas y trasladar al espectador distintas formas de contemplarlo.

La propuesta combina así tradición y creación contemporánea. Una técnica con siglos de historia se pone al servicio de la interpretación de uno de los grandes símbolos de Toledo, precisamente cuando la Catedral conmemora ocho siglos desde el inicio de su construcción.

La exposición reúne, en definitiva, dos generaciones, una misma técnica y un mismo motivo, pero también dos maneras de mirar y representar la Catedral de Toledo. Con esta iniciativa, Felipe Tello Peñas y Luis Felipe Tello se suman a los actos conmemorativos del 800 aniversario de la Catedral y reivindican la vigencia de la cuerda seca como medio de expresión artística.

El público podrá visitar la exposición hasta el 2 de noviembre, de 11.00 horas a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas de martes a sábado, y de 11.00 a 14.00 horas todos los domingos. Los lunes, la exposición permanecerá cerrada.