El Ayuntamiento recepcionará las obras de la Casa del Corcho de consolidación de la estructura

En este sentido, el portavoz ha explicado que lo ocurrido con la Casa de Corcho fue “un desgraciado accidente” ante el que se actuó desde el primer momento, estableciendo dos fases de actuación, “la primera ha sido garantizar y asegurar la estructura del edificio, una actuación que ya hemos finalizado y cuya conclusión hemos aprobado hoy”; una vez finalizada, ahora, se abordará la segunda fase que consiste en la reconstrucción y recuperación de la Casa de Corcho.

Juan José Alcalde ha avanzado que la obra “saldrá a licitación próximamente”, previsiblemente en las próximas semanas, y ha recordado que el Gobierno municipal ya había aprobado un modificado para disponer de remanentes con los que actualizar y poner nuevamente en valor este espacio.

Además, ha detallado que la adjudicación de la actuación que estaba prevista antes del incendio quedó paralizada, aunque el adjudicatario ha manifestado su voluntad de continuar con el proyecto inicialmente previsto, “nuestra intención es dejar la Casa de Corcho en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del incendio y que el adjudicatario pueda ejecutar después la actuación que tenía prevista conforme al pliego de condiciones por el que fue adjudicatario”, ha explicado.

De este modo, ha señalado que, una vez estabilizada la estructura mediante la actuación de emergencia ya finalizada, el objetivo es ejecutar las obras necesarias para devolver la Casa de Corcho a su estado anterior al incendio y, posteriormente, formalizar el contrato con el adjudicatario para que pueda desarrollar el proyecto contemplado inicialmente.

Otros asuntos adoptados

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local ha tomado en conocimiento la formalización del acta de comprobación de replanteo de las obras comprendidas en el proyecto técnico de acondicionamiento de la estación de autobuses de Toledo. Obras que tienen una duración de seis meses y un presupuesto de 1.010.327,30 euros financiado a tres partes entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Toledo.

En cuanto al área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha dado luz verde a la ampliación de la actividad de dos terrazas ubicadas en el recinto ferial de La Peraleda hasta el próximo 12 de octubre.

En el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia, se aprueba el encargo de gestión del programa de vivienda social para el ejercicio 2026 a favor de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda del Toledo como medio propio municipal del Ayuntamiento con un presupuesto de 77.000 euros; así como la clasificación de ofertas correspondiente a la contratación del servicio de podología en los centros municipales de mayores, siendo la oferta más ventajosa para el ayuntamiento la presentada por ‘Consulta Podológica Camino’. Un contrato con un presupuesto base de licitación de 80.000 euros y una duración de dos años.

En el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior se da luz verde la prórroga del contrato de prestación del servicio de comunicaciones corporativas del ayuntamiento de Toledo por 24 meses más a la empresa Telefónica por un importe de 818.252 euros; también se adjudica el contrato parta la ejecución de los trabajos consistentes en la renovación del servicio de soporte técnico y mantenimiento de la plataforma hipercorvengente a la empresa Sercaman por un importe de 197.472 euros y una duración de 48 meses; y se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones Eurotaxi 2026 en régimen de concurrencia competitiva a los titulares de licencias de autotaxi del ayuntamiento de Toledo para adquirir o adaptar vehículos accesibles por un importe de 15.000 euros.

Por último, en instancias varias, se acepta la solicitud realizada por la asociación de vecinos de La Legua para la realización de las fiestas del barrio durante los días del 25 al 27 de septiembre de 2026.