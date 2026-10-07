Talavera se recupera de la intensa granizada

La concejala de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha detallado las actuaciones que se están realizando para volver poco a poco a la normalidad, como la retirada de esos mismos paraguas, labores de limpieza y diversos cortes de calles para garantizar la seguridad mientras se aseguran tejas y voladizos, agradeciendo la importante labor de los bomberos y servicios de emergencias.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Gobierno local una campaña extraordinaria para la limpieza de imbornales y sumideros, especialmente en las zonas más afectadas por las lluvias y el granizo, así como la retirada de ramas y restos acumulados en parques, jardines, áreas infantiles y aceras.

Además, el PSOE ha solicitado una revisión de las instalaciones municipales que pudieron sufrir daños por el temporal, con especial atención a centros sociales, culturales y deportivos. Entre ellos destaca el polideportivo Roberto Molina, en Patrocinio, donde se registró una importante entrada de agua.

Por otro lado, también han pedido al Ejecutivo local que analice las actuaciones realizadas en la calle Carpinteros y la rotonda de los Ceramistas, después de que la zona volviera a inundarse durante la tormenta. Desde el grupo municipal reclaman comprobar si las obras ejecutadas se ajustan al proyecto técnico antes de aprobar la certificación final de los trabajos.