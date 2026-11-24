El Gobierno de Castilla-La Mancha y la empresa Substrate AI han celebrado una reunión en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para continuar avanzando de manera conjunta y acompañada en el desarrollo del proyecto tecnológico que la firma está desarrollando en Talavera de la Reina.

Durante la reunión, la compañía ha trasladado al Ejecutivo autonómico que ya ha formalizado la adquisición de cinco parcelas en el polígono de Torrehierro, que suman 23.674,35 metros cuadrados, con una inversión de 1,61 millones de euros. De esta manera, Substrate AI avanza en su implantación en Talavera de la Reina, encarando ahora una nueva fase administrativa del proyecto con la presentación ante el Ayuntamiento de las solicitudes de las licencias necesarias para continuar con su tramitación.

El Ejecutivo autonómico ha destacado, además, la importancia fundamental de trabajar de manera conjunta con la empresa, y de acompañar de manera integral todos los procesos, ya que proyectos de estas características requieren un trabajo coordinado entre administraciones, empresa y los distintos agentes y actores implicados en el desarrollo de la inversión.