Sucesos

Detenido en Talavera un hombre acusado de dos agresiones sexuales y exhibicionismo en la piscina de La Piedad

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a un hombre de 38 años como presunto autor de dos delitos de agresión sexual y uno de exhibicionismo ocurridos en la piscina municipal de La Piedad.

Redacción

Talavera de la Reina |

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La Policía Nacional detiene a una mujer tras frustrar un robo con fuerza en una frutería de Palencia | Policía Nacional

La intervención se produjo tras varias llamadas al 091 que alertaban de un comportamiento presuntamente delictivo en las instalaciones. Agentes desplazados al lugar recabaron información de los testigos y procedieron a la detención del sospechoso.

La investigación posterior permitió vincular al arrestado con otros hechos de características similares que, presuntamente, se habrían producido en días anteriores en el mismo recinto. De forma provisional, al detenido se le atribuyen dos delitos de agresión sexual y otro de exhibicionismo.

El hombre permaneció bajo custodia policial hasta su puesta a disposición judicial, mientras la Policía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer completamente los hechos.

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