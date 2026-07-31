Page anuncia el avance definitivo de META en Talavera

La multinacional META ha presentado la reparcelación definitiva para su instalación en Talavera de la Reina (Toledo), que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a autorizar en los próximos días.

Así lo ha anunciado en redes sociales el presidente regional, Emiliano García-Page, que ha calificado como una «muy buena noticia» la petición de este trámite por parte de la empresa matriz de Facebook.

El presidente castellanomanchego ha asegurado que después de que Meta haya planteado esta reparcelación, el Gobierno regional lo va a tramitar «con urgencia» para que quede autorizado en los próximos días.

Page ha indicado que quedará abierto el camino para que se puedan presentar los proyectos constructivos que serán tramitados en el Ayuntamiento de Talavera.

El presidente ha reconocido que, por la envergadura del proyecto, se trata de una «extraordinaria noticia» para Talavera, para Castilla-La Mancha y «para toda España».

El proyecto de singular interés (PSI) de Meta en Talavera contempla la inversión de 750 millones de euros en 191 hectáreas en Torrehierro, a 12 kilómetros de Talavera, y la creación de 250 empleos directos y otros 300 durante el período de construcción.