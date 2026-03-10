El Sescam se compromete a avanzar en la recuperación de la carrera profesional sanitaria

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, ha corroborado hoy desde Guadalajara el compromiso del gobierno regional para seguir avanzando en la recuperación de la carrera profesional para los profesionales sanitarios.

Son declaraciones que ha realizado esta mañana en su visita a la Unidad de Enfermería Cardiovascular del Hospital de Guadalajara.

Ayer él fue quien se paró a hablar con los representantes de los sindicatos de la Junta de Personal del Sescam en Guadalajara, que acudieron a la inauguración del Centro de Salud de Cabanillas del Campo para recordar esta demanda al presidente regional, Emiliano García-Page.

El director gerente del Sescam ha señalado que están trabajando para deshacer la complejidad técnica que supone esta recuperación. Ha avanzado que el Ejecutivo autonómico prevé intensificar las conversaciones con los sindicatos en un plazo próximo y que estarán en disposición de abrir "un espacio de diálogo más intenso".

Ante estas demandas, el gerente del Sescam ha defendido que el Gobierno regional mantiene "contacto continuo" con los representantes sindicales y ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha priorizado en los últimos años la recuperación de derechos laborales y la estabilización del empleo en el sistema sanitario público.

"Es muy fácil destruir, es muy fácil paralizar, pero luego es difícil recuperar", ha dicho en referencia a la paralización de este sistema en la etapa de gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) y tras insistir en que la administración está realizando un trabajo interno previo para abordar la cuestión, debido a la "complejidad jurídica y financiera" que implica el modelo.