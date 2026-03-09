Page inaugura el nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado este lunes el nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo.

En breve abrirá sus puertas para atender a unas 15.000 tarjetas sanitarias de esta zona de salud que también incluye Valdeaveruelo y Torrejón del Rey.

Con una inversión de 5,9 millones, cuenta con 7 médicos, 9 enfermeras, 2 pediatras y una plantilla de 40 personas contando con matrona y odontólogo, entre otros servicios.

El alcalde de Cabanillas, José García Salinas, ha calificado esta inauguración como un hito para la localidad.

El presidente regional ha aprovechado la inauguración del nuevo centro de Salud de Cabanillas para anunciar la entrada en funcionamiento del nuevo servicio de oncología radioterápica del Hospital de Guadalajara el 3 de mayo que ofrecerá más de 600 tratamientos anuales.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha defendido el papel clave de la Atención Primaria dentro del sistema sanitario regional y ha subrayado que este nuevo centro se integra dentro de una estrategia más amplia de mejora de infraestructuras.

Ha explicado que se trata del centro de atención primaria número 37 que inaugura el Gobierno regional y ha avanzado que todavía quedan alrededor de 60 actuaciones más previstas en esta red sanitaria.

La inauguración ha estado acompañada también por la presencia en la puerta del centro de representantes de los sindicatos de la Junta de Personal del Sescam en Guadalajara, que han aprovechado la visita institucional para reclamar al presidente regional la reanudación del sistema de Carrera Profesional para los trabajadores sanitarios. Han criticado que el presidente regional no se haya parado a hablar con ellos y han recordado que Page lo ha prometido ya tres veces; pero sigue sin haber ningún compromiso en firme para esta recuperación en su tercera legislatura; 14 años después de que fuera suprimida por el gobierno de María Dolores de Cospedal (PP).