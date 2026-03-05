Localizado el cuerpo de la joven de Guadalajara desaparecida en El Bocal

Según informa la Delegación del Gobierno en Cantabria, ha sido uno de los efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional el que ha localizado el cuerpo de Elena Sirbu. En estos momentos se trabaja en la recuperación del cadáver para su posterior identificación.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado el hallazgo desde Sigüenza donde ha asistido a una jornada sobre mujer, igualdad y desarrollo sostenible que ha clausurado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El delegado ha confirmado que la joven de 20 años residía en Guadalajara.

Ha contado a los medios de comunicación que ayer pudo hablar con su padre que estaba “derrumbado” y "va a disponer de todos los recursos para volver con su hija, creo que a Guadalajara".

Solo hay una superviviente, Ainara Rodríguez, que se encuentra en el Hospital de Valdecilla.

El grupo de siete jóvenes de entre 19 y 22 años estudiaba en el CIFP La Granja de la localidad de Heras.