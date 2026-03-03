Los problemas de vivienda, protagonistas de la manifestación del 8M en Guadalajara

Los problemas relacionados con la vivienda serán protagonistas en la manifestación del 8 de marzo en Guadalajara que convoca la Red Feminista

Bajo el lema 'Feminismo contra el Rentismo. Sin hogar no hay igualdad' reivindican soluciones para una ciudad donde más han subido los alquileres en los últimos años. Apelan a los responsables políticos y critican que la alcaldesa Ana Guarinos y su gobierno hayan descartado declarar Guadalajara como zona tensionada.

Marivi Rodríguez, miembro de la Red Feminista, ha explicado que las mujeres son especialmente vulnerables a la falta de vivienda asequible porque sufren la brecha salarial, peor remuneración y más cargas familiares.

“Cuando no hay opciones de vivienda asequible, las instituciones están obligadas a poner medios, es decir, a regular, a declarar zonas tensionadas, a movilizar vivienda vacía, a ampliar el parque público, a proteger a las personas inquilinas y no hacerlo es una decisión política”.

Según Mariví Rodríguez, “anuncian alquiler social a 400 euros pero hay que sumar otros 300 pues obligan a coger garaje y trastero”.

La Red Feminista sale a la calle con reivindicaciones para los responsables políticos, como ha detallado Fiorella Sánchez.

“Exigimos la paralización inmediata de todos los desahucios de mujeres vulnerables, especialmente familias monoparentales y supervivientes de violencia. Control de precios del alquiler en zonas tensionadas como Guadalajara y Azuqueca de Henares. Cupos de viviendas públicas específicos para mujeres víctimas de violencia de género y familias monoparentales”.

Fiorella Sánchez ha mostrado el apoyo de la Red Feminista para las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y ha recordado que han pedido a la alcaldesa Ana Guarinos que medie con la empresa Macrosad para que firme el convenio que se niega a aplicar a la totalidad de la plantilla, formada por 76 trabajadoras. Para las nuevas incorporaciones prefiere el convenio estatal de dependencia, con peores condiciones laborales.

La manifestación del 8M saldrá el próximo domingo a las 12h de la Glorieta Víctimas del Terrorismo y finalizará en el Palacio del Infantado con la lectura de un manifiesto.