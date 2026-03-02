Sigüenza avanza en su candidatura a la UNESCO

El presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page ha presidido en Palazuelos la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza'.

Se ha aprobado el envío del expediente preliminar de la candidatura al Ministerio de Cultura para que sea sometida a evaluación preliminar. La candidatura es la primera en someterse al nuevo procedimiento implementado por Unesco para controlar la calidad de las propuestas antes de la elaboración del expediente definitivo.

El presidente regional ha alabado el trabajo realizado para una candidatura que ha calificado como "muy bien documentada" y se ha mostrado convencido de que “va a salir adelante”. Ha avanzado que el Consejo Nacional de Patrimonio se celebrará en Sigüenza los próximos 9 y 10 de abril.

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha señalado que la aprobación por parte del Consejo Rector del envío al Ministerio de Cultura del expediente preliminar de la candidatura supone un hito y un avance decisivo que permitirá entrar en la fase de evaluación conjunta con las comunidades autónomas en ese Consejo Nacional de Patrimonio en Sigüenza.

El Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza engloba desde la Edad Media la que fue la principal zona de producción de sal del interior de la Península Ibérica. La sal, como materia prima estratégica y creadora de riqueza, fue clave para la construcción de un paisaje único que se ha mantenido a lo largo del tiempo ilustrando un periodo significativo de la historia.

El Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza muestra un ejemplo destacado de la utilización de los recursos y de una forma tradicional de asentamientos humanos interconectados entre sí siguiendo un modelo jerarquizado de ocupación y explotación del territorio en un medio natural excepcional como son las Parameras Ibéricas, donde conviven aguas saladas y dulces.