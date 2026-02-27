La Junta cumple en plazo con la rehabilitación del Fuerte de San Francisco

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está dando cumplimiento al auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que obliga a la rehabilitación del Fuerte de San Francisco.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García, ha subrayado que están cumpliendo en plazo; el más apremiante de un mes para iniciar la licitación de las obras de rehabilitación de la nave de Forja, la nave taller; así como de los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles en Plaza de Bejanque 9.

Rosa García, delegada de la Junta en Guadalajara | OCG

La delegada ha anunciado que en breve se producirá la primera licitación correspondiente a la rehabilitación de la Nave de Forja, destinada a albergar una biblioteca. Su salida está prevista en 4 millones de euros.

El proyecto redactado en 2023 ha sido revisado y actualizado, lo que ha supuesto un incremento aproximado del 46% en un presupuesto debido al alza de los costes de materiales y mano de obra.

Respecto a la Nave Taller, que albergará previsiblemente escuelas municipales, la Junta ha remitido requerimientos a las empresas redactoras para que actualicen el proyecto y subsanen deficiencias técnicas detectadas, paso previo a proceder a su licitación.

Y en relación con los expedientes de desalojo en Plaza de Bejanque 9, Rosa García ha señalado que el 4 de febrero se solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara información sobre las personas residentes y sus posibles situaciones de vulnerabilidad. Esa documentación -según ha explicado- fue remitida el 23 de febrero, coincidiendo con el vencimiento del plazo mensual fijado por el tribunal.

La delegada ha pedido al Consistorio colaboración, que envíe la información que se le pide y que deje de sembrar ruido.

Además, ha calificado de falsas las informaciones que están circulando para dañar a la Junta que afirmaban que se habían paralizado los plazos por un error administrativo y que no se estaba cumpliendo con lo fijado en el auto.

Ha reiterado el compromiso del Gobierno regional para cumplir con la rehabilitación del Fuerte -que previsiblemente superará los 30 millones de euros que reclama el Consistorio- y ha aclarado que la Junta no ha presentado recurso o realizado acciones para paralizar o dilatar el proceso.

García ha vuelto a hacer mención a que el Ayuntamiento de Guadalajara dejó pasar proyectos como la Ciudad del Cine o un Centro Integrado de FP para este espacio emblemático de la ciudad.